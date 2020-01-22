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22 января 2020, среда, 20:11 16
Общество 2020-01-22T20:29:11+02:00
Українські Новини
На Берлинале покажут уникальный фильм Сенцова, над которым он работал в российской тюрьме

На Берлинале покажут уникальный фильм Сенцова, над которым он работал в российской тюрьме

Ярина Вацяк
Берлинале, Кинофестиваль, фильм Номера, Олег Сенцов
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Мировая премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева состоится в рамках Berlinale 2020.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

"Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни", - говорится в нем.

Сообщается, что мировая премьера фильма в Берлине состоится 18 февраля. Премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева в Украине запланирована на осень 2020 года.

Фильм "Номера" - полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Напомним, в 2017 году в Германии на международном кинофестивале "Берлинале" состоялась премьера документального фильма об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове.

После чего фильм "Процесс" о деле Сенцова выложили в открытый доступ.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

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