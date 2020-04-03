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03 апреля 2020, пятница, 21:12 90
Жизнь 2020-04-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
Определены финалисты Букеровской премии 2020 года

Определены финалисты Букеровской премии 2020 года

Елена Новикова
Премия, Букеровская премия, шорт-лист, Книжная премия, Финалисты Букеровской премии
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

В то время, как в Украине изменили даты фестиваль "Книжный Арсенал" из-за карантина, жюри Международной Букеровской премии назвало шесть книг, которые вышли в финал. За победу будут бороться писатели из Японии, Германии, Нидерландов, Мексики, Аргентины и Ирана. Имя победителя станет ивестно 19 мая .

Об этом сообщается на сайте The Booker Prizes.

Финалистами стали:

  • "The Enlightenment of the Greengage Tree", автор - Шокуфех Азар, автор перевода неизвестен.
  • "The Adventures of China Iron", автор - Габриэла Кабезон Камара, перевод с испанского - Иона Макинтайр и Фионы Макинтош.
  • "Tyll", автор - Даниэль Кельман, перевод с немецкого - Росс Бенджамин.
  • "Hurricane Season", автор - Фернандо Мельчор, перевод с испанского - Софи Хьюз.
  • "The Memory Police", автор - Йоко Огава, перевод с японского - Стивен Снайдера
  • "The Discomfort of Evening", автор - Марике Лукас Риневелд, перевод с нидерландского - Микеле Хатчинсон.

Международную Букеровскую премию присуждают ежегодно за лучшие романы, написанные на английском языке и переведенные на английский. А призовой фонд в £ 50,000 делят между собой автор и переводчик.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Букеровскую премию получили две писательницы за романы о женской судьбе.

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году Букеровскую премию по литературе получила писательница из Северной Ирландии (Великобритания) Анна Бернс со своим романом "Молочник" (Milkman).

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