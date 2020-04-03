Определены финалисты Букеровской премии 2020 года

В то время, как в Украине изменили даты фестиваль "Книжный Арсенал" из-за карантина, жюри Международной Букеровской премии назвало шесть книг, которые вышли в финал. За победу будут бороться писатели из Японии, Германии, Нидерландов, Мексики, Аргентины и Ирана. Имя победителя станет ивестно 19 мая .

Об этом сообщается на сайте The Booker Prizes.

Финалистами стали:

"The Enlightenment of the Greengage Tree", автор - Шокуфех Азар, автор перевода неизвестен.

"The Adventures of China Iron", автор - Габриэла Кабезон Камара, перевод с испанского - Иона Макинтайр и Фионы Макинтош.

"Tyll", автор - Даниэль Кельман, перевод с немецкого - Росс Бенджамин.

"Hurricane Season", автор - Фернандо Мельчор, перевод с испанского - Софи Хьюз.

"The Memory Police", автор - Йоко Огава, перевод с японского - Стивен Снайдера

"The Discomfort of Evening", автор - Марике Лукас Риневелд, перевод с нидерландского - Микеле Хатчинсон.

Международную Букеровскую премию присуждают ежегодно за лучшие романы, написанные на английском языке и переведенные на английский. А призовой фонд в £ 50,000 делят между собой автор и переводчик.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Букеровскую премию получили две писательницы за романы о женской судьбе.

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году Букеровскую премию по литературе получила писательница из Северной Ирландии (Великобритания) Анна Бернс со своим романом "Молочник" (Milkman).