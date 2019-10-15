Букеровской премией в 2019 наградили двух писательниц за романы о женской судьбе

Букеровская Международная премия считается одной из самых престижных литературных премий в мире. В 2019 году комитет нарушил свои привычнвые правила и наградил премией двух женщин. Об этом передает российская служба BBC.

Обладательницей премии в 2019 году вновь стала канадская писательница Маргарет Этвуд, однако на этот раз звание лучшего писателя года она разделила с британкой Бернардин Эваристо.

По правилам конкурса, премия Букера является неделимой,однако в этом году жюри не смогло выбрать лучшее из двух произведений.

Маргарет Эствуд отмечена за роман "Заветы" (The Testaments), который является сиквелом одного из самых известных ее произведений "Рассказ служанки". В "Заветах" действие происходит спустя 15 лет после событий в предыдущей книге.

В сюжете описываются события, которые разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республика Гилеад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей.

Бернардин Эваристо награждена за роман "Девушка, женщина, все остальное" (Girl, Woman, Other), в котором автор рассказывает истории жизни 12 персонажей, большинство из которых - чернокожие британки.

Каждому персонажу посвящена глава, и несмотря на кардинально разные биографии, их пути причудливым образом переплетаются.

Авторы разделят главную премию в 50 тысяч фунтов стерлингов, и обе войдут в историю премии: 79-летняя Этвуд как самый возрастной лауреат в истории, а Эваристо - как первая чернокожая писательница, удостоившаяся награды.

Маргарет Эствуд ранее уже была удостоена Букеровской премии в 2000 году за свой роман "Слепой убийца", а в шортлисты ее произведения попадали регулярно: в 1986, 1989, 1996 и 2003 годах.

В последний раз Букеровскую премию делили два лауреата в 1992 году, после чего правила присуждения изменили. С тех пор каждый год организаторы предупреждают жюри, что победитель может быть только один.

В этом году жюри совещалось пять часов, после чего его председатель Питер Флоренс сказал: "Мы приняли решение нарушить правила".

По его словам, чем дольше его коллеги обсуждали два произведения, тем очевиднее становилось, что победить должны оба.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Букеровскую премию получила ирландская писательница за роман "Молочник".

Ранее, на Букеровскую премию впервые в истории был номинирован комикс.

В 2017 писатель из США Джордж Сондерс стал победителем Букеровской премии со своим романом "Линкольн в бардо"