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04 апреля 2020, суббота, 06:12 60
Силовые структуры 2020-04-04T06:12:02+03:00
Українські Новини
В районе проведения ООС задержали партию фальсифицированного алкоголя на более 1 млн гривен

В районе проведения ООС задержали партию фальсифицированного алкоголя на более 1 млн гривен

Кира Молчанова
Харьковская область, Донецкая область, Фальсификат, ГФС, поддельный алкоголь, ООС
Арестованная партия алкоголя. Фото: пресс-служба ГФС
Арестованная партия алкоголя. Фото: пресс-служба ГФС

На границе Харьковской и Донецкой областей задержали фуру, груженую фальсифицированным алкоголем, который пытались провезти в зону проведения ООС. Об этом сообщает Госуд

Арестованная партия алкоголя. Фото: пресс-служба ГФСАрестованная партия алкоголя. Фото: пресс-служба ГФС

арственная фискальная служба Украины.

Как рассказали в ГФС, на блокпосту "Долина" на границе Харьковской и Донецкой областей задержали грузовик "DAF". Во время обыска в фуре обнаружили 12 600 бутылок водочных и коньячный напитков в ассортименте с признаками фальсификации.

Всю партию алкоголя на сумму 1,3 миллиона гривен арестовали. Стоимость фуры, которую тоже изъяли —720 тыс.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области начато уголовное производство.

 

Как сообщали Українські Новини, начальника одного из подразделений ГФС Сергея Лебедко три года назад задерживали за вымогательство почти 70 миллионов гривен взятки, однако он до сих пор занимает прежнюю должность.

Ранее следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

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