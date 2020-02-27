Чиновник ГФС, которого задерживали за взятку, снова вернулся на должность, — СМИ

Пока Государственная фискальная служба Украины готовится к реформированию, в ее рядах остаются очень сомнительные личности. Например, начальника одного из подразделений ГФС Сергея Лебедко три года назад задерживали за вымогательство почти 70 миллионов гривень взятки. Однако он и сейчас в кресле, сообщает OBOZREVATEL.

Сначала предыстория. Как написала журналистка Ирина Салий на "Цензор. НЕТ", примерно за неделю до начала разбирательств с главой ГФС Романом Насировім СБУ и Генпрокуратура задержали чиновников фискальной службы за вымогательство взятки в 66 миллионов гривень.

По данным журналистки, схема выглядела так. В январе 2017 года фирма "Оптимус Плюс" обратилась в Днепропетровское отделение ГФС для возмещения НДС на сумму 308 миллионов гривен. Сразу после этого на бизнесменов вышел некий Виталий, который сказал, что может поспособствовать возвращению НДС. Мол, у него есть друг Сергей, который некогда занимал высокий пост в ГФС и до сих пор имеет там связи. За это Виталий потребовал сначала 20% от возврата, а после 22% – то есть 66 миллионов гривен.

Этим другом оказался Сергей Лебедко, который в 2015 году был и.о начальника Главного управления собственной безопасности ГФС.

Сергей Лебедко. Facebook Сергея Лебедко