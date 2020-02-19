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Силовые структуры 2020-02-19T10:09:02+02:00
Українські Новини
Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

Ирина Золотар
ГБР Украины, Задержание, Софт Оил, Дмитрий Олейник, Следователь
ГБР задержание злоумышленника
ГБР задержание злоумышленника

Следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в украинских СМИ получил широкую огласку инцидент с вымогательством и фабрикацией дел со стороны налоговой полиции Днепропетровщины против компании "Софт Оил".

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания "Софт Оил". ГФС Днепропетровщины осуществила рейдерскую атаку на груз стоимостью 7 млн долларов, наложив на него арест.

В июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовать "похищение" мог первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

"На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за существенную благодарность", - заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.

Как отмечали журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания "Софт Оил" не могла получить доступ к импортируемому базовому масла, которое предприятие закупило еще в мае 2019 года.

Свою позицию компания "Софт Оил" неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. А "пеньковщина", похоже, продолжается.

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