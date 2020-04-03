Общественному транспорту разрешили возить пассажиров по количеству сидячих мест

Кабинет Министров разрешил городским перевозчикам увеличить количество пассажиров до количества сидячих мест в транспорте, хотя ранее ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт.

Соответствующее постановление №255 от 2 апреля опубликовано на сайте правительства, передают Українськi Новини.



Согласно ему, разрешаются перевозки работников учреждений независимо от формы собственности, которые обеспечивают охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеют непрерывный промышленный цикл.



При этом водители и пассажиры во время таких перевозок должны иметь средства индивидуальной защиты, в частности респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно.



Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой городского электрического (трамвай , троллейбус) и автомобильного транспортного средства, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.



Кроме того, разрешается осуществление акционерным обществом "Укрзализныця" отдельных пассажирских рейсов во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, а также отдельных пассажирских рейсов в международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается по согласованию с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Администрацией Государственной пограничной службы.



Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.