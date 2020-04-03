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03 апреля 2020, пятница, 14:37 7
Экономика 2020-04-03T14:37:16+03:00
Українські Новини
ЗТМК начал начал бесплатную поставку Запорожью гипохлорита кальция для дезинфекции жилых домов

ЗТМК начал начал бесплатную поставку Запорожью гипохлорита кальция для дезинфекции жилых домов

Александр Дмитриенко
Запорожье, Group DF, ЗТМК, Дезинфекция жилых домов
Запорожье Фото: Паноптикон
Запорожье Фото: Паноптикон

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) начал бесплатную поставку Запорожью дезинфицирующего средства (гипохлорит кальция), которое будет использоваться предприятиям ЖКХ и ОСББ города для дезинфекции парадных жилых домов в условиях карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Решение о ежедневной поставке городу 25 тыс. литров антисептика было достигнуто после встречи председателя Запорожского городского совета Владимира Буряка и директора ЗТМК Владимира Сивака.

Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов основной производственной деятельности ЗТМК (производства титановой губки) и образуется при очистке известковым молоком от хлора газов, выделяющихся при производстве тетрахлорида титана и магния.

Гипохлорит кальция является дезинфицирующим средством, обладающим широким спектром антимикробного действия, он используется для дезинфекции различных помещений, включая больницы, парадные жилых домов, а также для обеззараживания питьевой воды, воды в бассейнах и сточных вод, для изготовления препаратов бытовой химии.

"Мы осуществили первую поставку гипохлорита кальция. Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов производственной деятельности ЗТМК. Это средство активно применялось в советское время для дезинфекции помещений в больницах и его дезинфицирующие свойства известны специалистам. Обычно мы продаем это дезинфицирующее средство, но сейчас все поставки городу будут бесплатными. Ответственный бизнес обязан помогать городу и его жителям в трудную минуту", – подчеркнул Сивак.

Как сообщали Українськi Новини, в марте ЗТМК начал производство защитных масок и антисептиков.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана.

Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов.

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа контролирует 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.

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