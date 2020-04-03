ЗТМК начал начал бесплатную поставку Запорожью гипохлорита кальция для дезинфекции жилых домов

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) начал бесплатную поставку Запорожью дезинфицирующего средства (гипохлорит кальция), которое будет использоваться предприятиям ЖКХ и ОСББ города для дезинфекции парадных жилых домов в условиях карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Решение о ежедневной поставке городу 25 тыс. литров антисептика было достигнуто после встречи председателя Запорожского городского совета Владимира Буряка и директора ЗТМК Владимира Сивака.

Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов основной производственной деятельности ЗТМК (производства титановой губки) и образуется при очистке известковым молоком от хлора газов, выделяющихся при производстве тетрахлорида титана и магния.

Гипохлорит кальция является дезинфицирующим средством, обладающим широким спектром антимикробного действия, он используется для дезинфекции различных помещений, включая больницы, парадные жилых домов, а также для обеззараживания питьевой воды, воды в бассейнах и сточных вод, для изготовления препаратов бытовой химии.

"Мы осуществили первую поставку гипохлорита кальция. Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов производственной деятельности ЗТМК. Это средство активно применялось в советское время для дезинфекции помещений в больницах и его дезинфицирующие свойства известны специалистам. Обычно мы продаем это дезинфицирующее средство, но сейчас все поставки городу будут бесплатными. Ответственный бизнес обязан помогать городу и его жителям в трудную минуту", – подчеркнул Сивак.

Как сообщали Українськi Новини, в марте ЗТМК начал производство защитных масок и антисептиков.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана.

Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов.

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа контролирует 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.