Ночные морозы и весенние дожди атакуют: прогноз погоды на 4 апреля

4 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Волынской, Ривненской и Львовской областях днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем +7…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +8…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем +11…+17 градусов, в Одесской области +9…+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики напугали прогнозом погоды на лето, прогнозируя природные катаклизмы, ураганы и адскую жару.

А народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.