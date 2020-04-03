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03 апреля 2020, пятница, 10:55 431
Политика 2020-04-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
Институт нацпамяти отцензурировал биографию Олеся Гончара выкинув из нее участие в Великой Отечественной и гос

Институт нацпамяти отцензурировал биографию Олеся Гончара выкинув из нее участие в Великой Отечественной и госнаграды писателя,- Бужанский

Татьяна Зотова
Госбюджет, День рождения, Гончар, Институт национальной памяти, Бужанский
Максим Бужанский Фото: 112
Максим Бужанский Фото: 112

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский скептически отреагировал на публикацию в соцсети от Украинского Института Национальной Памяти, посвященную дню рождения выдающегося украинского писателя Олеся Гончара.

Об этом парламентарий написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

«Описывая биографию Олеся Гончара, у которого сегодня день рождения, Украинский Институт Национальной Памяти не забыл упомянуть голодные тридцатые, критику цензурой его романа " Собор" и присутствие на студенческом Майдане в 90м году.

Забыл упомянуть, что Гончар студентом-добровольцем ушел на фронт в 41 году, попал в плен в 42м, бежал из плена в 43м и воевал до Победы, закончив Великую Отечественную с орденами Красной Звезды, Славы третьей степени и тремя медалями за отвагу.
Ерунда, которая не стоит упоминания, согласен с институтом Нацпамяти.
А так же о том, что участник студенческого Майдана был лауреатом двух Сталинских, одной Ленинской, одной Гос и одной Шевченковской премии, трех орденов Ленина и одного- Октябрьской Революции, Героем Соц труда, председателем Союза писателей Украины и Секретарем Союза писателей СССР, и членом ВКП(б) с 1946 года по 1990, когда он вышел из КПСС, став одним из организаторов Народного Руха Украины.
После войны, кстати, поселился в Днепре, что мне, как днепропетровцу, дороже обеих Сталинских премий, и только потом переехал в Киев.
Короче, могучий и матерый мужик, Глыба.
А не несчаска, описанная Институтом Нацпамяти за 130 бюджетных миллионов в год.», - отметил в своей заметке Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского института национальной памяти на 51,8%, или на 67,2 млн гривен со 129,9 млн до 62,6 млн гривен.

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