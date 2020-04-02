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02 апреля 2020, четверг, 23:22 36
Кабмин 2020-04-02T23:23:21+03:00
Українські Новини
Карантин до 15 мая и отмену ВНО в Минобразования назвали фейками

Карантин до 15 мая и отмену ВНО в Минобразования назвали фейками

Надежда Комендантова
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Фейки об отмене ВНО. Скриншот МОН
Фейки об отмене ВНО. Скриншот МОН

После того, как стало известно, что учебный год закончится 1 июля для всех, исключением могут стать 11 классы, Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о продлении карантина до 15 мая, сообщение о котором массово распространяются в соцсетях якобы от имени ведомства.

Об этом сообщает официальная страница МОН на Facebook.

"Информация о якобы продолжение общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмена ВНО - фейк. Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-странице МОН. Однако эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ведомстве.

Скриншот ТСН.Скриншот ТСН.

Согласно информации министерства, в настоящее время не планируется отмена проведения ВНО, поэтому оно состоится независимо от сроков карантина. Сейчас подготовлены два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании. От карантина зависят только даты проведения независимого оценивания.

Также в Минобразования подчеркивают, что нет никаких "рекомендованных" платформ для дистанционного обучения школьников. Минобразования не давало преференций никаким конкретным ресурсам и не оплачивало заведениям доступ к ним.

"К нам поступают сообщения из школ, что недобропорядочные предприниматели утверждают, будто именно их платформа рекомендованная или даже оплаченная МОН для приоритетной работы во время дистанционного обучения. Это - неправда", - отметили в МОН.

Кроме того, Минобразования развенчало фейк о якобы проведении общенациональной проверки знаний, полученных школьниками на карантине. В министерстве заявили, что никакой проверки знаний не планировалось и не будет проводиться, а якобы официальный документ МОН, распространенный в соцсетях, является подделкой.

"Министерство образования и науки Украины уже обратилось в правоохранительные органы с целью дальнейшего предотвращения подобных действий", - резюмировали в министерстве.

Как сообщалось, в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

Тем временем, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020.

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