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27 февраля 2020, четверг, 21:39 37
Внешняя политика 2020-02-27T21:39:51+02:00
Українські Новини
ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля

ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля

Елизавета Кесельман
Израиль, Правоохранительные органы, Сотрудничество, ГБР, Украина и Израиль
Израиль Украина Фото: sem40.co.il
Израиль Украина Фото: sem40.co.il

Государственное бюро расследований заявило начале сотрудничества с правоохранительными органами Израиля, а также обменом опытом и будущим контаком в сфере повышения квалификации кадров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что Руководство ГБР встретилось с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом, заместителем посла Иоавом Быстрицким и полицейским атташе представителем Министерства общественной безопасности и полиции Израиля в странах СНГ и Балтии Игорем Шмойшем.

"Государственное бюро расследований только стало правоохранительным органом, поэтому нам будет очень полезен опыт израильских коллег. В частности, по эффективному расследованию военных преступлений, возвращению активов из-за рубежа и информационным технологиям", - рассказала и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля развитие зоны свободной торговли с Украиной.

Кроме того, в марте Украина договорилась с Израилем о ЗСТ: открывается рынок для 80% отечественной промпродукции.

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