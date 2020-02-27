ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля

Государственное бюро расследований заявило начале сотрудничества с правоохранительными органами Израиля, а также обменом опытом и будущим контаком в сфере повышения квалификации кадров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что Руководство ГБР встретилось с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом, заместителем посла Иоавом Быстрицким и полицейским атташе представителем Министерства общественной безопасности и полиции Израиля в странах СНГ и Балтии Игорем Шмойшем.

"Государственное бюро расследований только стало правоохранительным органом, поэтому нам будет очень полезен опыт израильских коллег. В частности, по эффективному расследованию военных преступлений, возвращению активов из-за рубежа и информационным технологиям", - рассказала и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля развитие зоны свободной торговли с Украиной.

Кроме того, в марте Украина договорилась с Израилем о ЗСТ: открывается рынок для 80% отечественной промпродукции.