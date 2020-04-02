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02 апреля 2020, четверг, 11:23 193
Экономика 2020-04-02T11:25:47+03:00
Українські Новини
Как оплатить электроэнергию дистанционно в период карантина

Как оплатить электроэнергию дистанционно в период карантина

Елизавета Кесельман
Электроэнергия, Поверка счетчиков, оплата электроэнергии

В период карантина большинство сервисов для оплаты коммунальных услуг предоставляются в дистанционном режиме. Ранее мы рассказали, как сделать поверку счетчиков в период карантина. Поставщики электроэнергии YASNO рассказали, какими удобными способами можно оплатить электроэнергию в дистанционном режиме.

Передавать показания счетчика электроэнергии нужно на первое число каждого месяца, но не позднее второго числа. Одним из самых удобных методов оплаты электроэнергии – оплата онлайн с помощью платежных сервисов:

Скриншот: yasnoСкриншот: yasno

Отмечается также, что С 2020 года оплачивать счета за электроэнергию необходимо по новым реквизитам поставщика в формате IBAN. Это международный стандарт платежей, на который переходят все банки Украины.

Новые реквизиты указаны в платежках за электроэнергию.

При оплате через Личный кабинет изменять настройки и вводить новые реквизиты не требуется.

Потребители проводят все расчеты за потребленную электроэнергию с компанией YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги"). Удобнее оплачивать счета через Личный кабинет и Мобильное приложение YASNO, которое доступно для Android iOS

Скриншот: yasnoСкриншот: yasno

В чем преимущества оплаты счетов через Личный кабинет:

Полный контроль 

  • Вы контролируете все начисления и всегда уверены в состоянии своего счета

Скорость

  • Платеж через Личный кабинет засчитывается мгновенно

Гибкость оплаты

  • Вы можете выбрать платежную систему, которая не предусматривает комиссию за проведенную оплату

Также в компании предоставили несколько видеосоветов, как оплатить электроэнергию:

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина перенесли предельный срок заключения договоров на коммуналку. 

Также мы рассказали, как карантин повлияет на назначение субсидий.

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