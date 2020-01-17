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17 января 2020, пятница, 15:56 41
Кабмин 2020-01-17T15:56:20+02:00
Українські Новини
Киев намерен выплатить 192 млн гривен участникам АТО и "Революции достоинства"

Киев намерен выплатить 192 млн гривен участникам АТО и "Революции достоинства"

Елизавета Кесельман
КГГА, Материальная помощь, Бойцы АТО, Военные

Киев намерен выделить 192 млн гривен помощи 33,2 тыс. участникам АТО и "Революции достоинства"

Киевская городская государственная администрация намерена выделить 192,1 млн гривен помощи 33,2 тыс. участникам антитеррористической операции (АТО), "Революции достоинства" и их семьям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации, передают Українськi Новини.

В рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" в 2020 году, на материальную помощь отдельным категориям населения Киев заложил 192,1 млн гривен, что на 13,7 млн гривен больше, чем в прошлом году.

Эти средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи, а также будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года КГГА намеревалась выделить 131,4 млн гривен для выплаты материальной помощи 26,2 тыс. участникам АТО, а также 14 млн гривен 573 семьям погибших или умерших участников АТО и "Революции достоинства". 

14 марта воины-добровольцы столицы получили первые удостоверения, предоставляющие те же льготы, которые имеют бойцы АТО. 16 таких удостоверений Марина Хонда вручила во время торжеств по случаю Дня украинской добровольцев.

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