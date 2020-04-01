подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Больше половины украинцев поддерживают жесткий карантин в Украине
01 апреля 2020, среда, 20:22 305
Политика 2020-04-01T20:23:08+03:00
Українські Новини
Больше половины украинцев поддерживают жесткий карантин в Украине

Больше половины украинцев поддерживают жесткий карантин в Украине

Ольга Фандорина
Соцопрос, Карантин, Коронавирус, жесткий карантин
Маска. Коронавирус. Фото: Pixabay
Маска. Коронавирус. Фото: Pixabay

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают меры власти по борьбе с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В частности 28% опрошенных утверждают, что меры власти по борьбе с вирусом являются слишком мягкими.

Согласно результатам, лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткие.

8% затруднились ответить.

53% убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, уменьшает резкость ситуации.

21% считает, что эта информация является объективной, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение.

Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что власть ситуацию приуменьшает ситуацию, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают.

21% затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно опросу, 56% опрошенных считают реакцию Президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране эффективной, 30% - дают противоположные оценки.

38% опрошенных считают действия Министерства здравоохранения эффективными, 46% - неэффективными.

Касаемо Министерства внутренних дел 37% считают действия эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить.

По эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.

Указано, что за последние 2 недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.

Почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки.

При этом, почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля.

Опрос проводился 25-30 марта методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%.

Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных "Рейтингом" считают, что при прекращении получения доходов их сбережений хватит меньше, чем на месяц.

А тем временем, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.

Больше новостей о: Соцопрос Карантин Коронавирус жесткий карантин

Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений
Большинство украинцев "протянут" на своих сбережениях меньше месяца, — опрос "Рейтинга"
Новости
Ночные морозы не отступят, но днем придет тепло: прогноз погоды на 2 апреля 21:00
Китай скрывал реальные масштабы пандемии COVID-19, - разведка США 20:57
Главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом. Еще 12 медиков на обсервации 20:50
Набсовет "Нефтегаза" признал, что Коболев не выполнил условие своего предыдущего контракта по увеличению добычи газа 20:48
НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке 1 апреля 20:46
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
Обсервация обязательна. В случае уклонение от нее будут применяться жесткие действия, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok