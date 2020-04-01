Больше половины украинцев поддерживают жесткий карантин в Украине

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают меры власти по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. В частности 28% опрошенных утверждают, что меры власти по борьбе с вирусом являются слишком мягкими. Согласно результатам, лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткие. 8% затруднились ответить. 53% убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, уменьшает резкость ситуации. 21% считает, что эта информация является объективной, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение. Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что власть ситуацию приуменьшает ситуацию, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают. 21% затруднились ответить на этот вопрос. Согласно опросу, 56% опрошенных считают реакцию Президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране эффективной, 30% - дают противоположные оценки. 38% опрошенных считают действия Министерства здравоохранения эффективными, 46% - неэффективными. Касаемо Министерства внутренних дел 37% считают действия эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить. По эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные. Указано, что за последние 2 недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли. Почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. При этом, почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля. Опрос проводился 25-30 марта методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%. Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных "Рейтингом" считают, что при прекращении получения доходов их сбережений хватит меньше, чем на месяц. А тем временем, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.