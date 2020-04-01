Больше половины украинцев поддерживают жесткий карантин в Украине

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают меры власти по борьбе с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В частности 28% опрошенных утверждают, что меры власти по борьбе с вирусом являются слишком мягкими.

Согласно результатам, лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткие.

8% затруднились ответить.

53% убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, уменьшает резкость ситуации.

21% считает, что эта информация является объективной, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение.

Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что власть ситуацию приуменьшает ситуацию, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают.

21% затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно опросу, 56% опрошенных считают реакцию Президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране эффективной, 30% - дают противоположные оценки.

38% опрошенных считают действия Министерства здравоохранения эффективными, 46% - неэффективными.

Касаемо Министерства внутренних дел 37% считают действия эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить.

По эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.

Указано, что за последние 2 недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.

Почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки.

При этом, почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля.

Опрос проводился 25-30 марта методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%.

Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных "Рейтингом" считают, что при прекращении получения доходов их сбережений хватит меньше, чем на месяц.

А тем временем, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.