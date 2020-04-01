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01 апреля 2020, среда, 17:34 5
Судебная власть 2020-04-01T17:34:27+03:00
Українські Новини
НАБУ не смогло доказать вину 11 депутатов Рады в получении взяток, - адвокат фигурантов

НАБУ не смогло доказать вину 11 депутатов Рады в получении взяток, - адвокат фигурантов

Ольга Фандорина
Взяточничество, НАБУ, Депутаты Рады, Взятки
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Адвокат нескольких депутатов Верховной Рады по делу о возможном их взяточничестве Александр Дульский заявляет, что НАБУ закрыло в отношении них дело так как не нашло доказательств их вины.

Об этом Дульский написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Помните сравнительно недавний скандал вокруг 11 депутатов от "Слуги народа", против которых НАБУ и САП открыли производство за то, что якобы брали взятки за "правильное" голосование? Так вот. Детективы НАБУ так и не смогли доказать их вину, поэтому на днях закрыли это уголовное производство. Почему я об этом рассказываю? А потому, что вместе с Сергеем Войченко я представлял интересы отдельных депутатов из "черного списка" НАБУ. И тот факт, что сумели доказать невиновность и непричастность доверителей - еще один успешный кейс в портфеле Адвокатское объединение "Войченко и Дульский", - написал адвокат.

По его словам, в ходе расследования детективы НАБУ ничего не делали.

"Брали на самом деле письменные мнения и молча приобщали их к материалам производства, потому что ничего не могли "предъявить". В конце концов, вся эта история завершилась так, как и должна была завершиться. Вина не доказана, фактов нет, дело закрыли. Шах и Мат", - подытожил Дульский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ закрыло дело о возможном получении взяток 11 депутатами Рады от "Слуги народа".

Причина закрытия дела не уточняется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые депутаты Рады от "Слуги народа" получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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