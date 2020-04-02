подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Благовещение 2020: когда отмечают один из самых больших церковных праздников и что нельзя делать
02 апреля 2020, четверг, 05:05 27
Жизнь 2020-04-02T05:30:02+03:00
Українські Новини
Благовещение 2020: когда отмечают один из самых больших церковных праздников и что нельзя делать

Благовещение 2020: когда отмечают один из самых больших церковных праздников и что нельзя делать

Ярина Вацяк
Праздники, Приметы, Традиции, Благовещение, запреты, церковный праздник
Икона. mala.storinka.org
Икона. mala.storinka.org

Православные христиане будут праздновать в 7 апреля 2020 году церковный праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии.

Слово "Благовещения" означает радостную, благую весть, весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. Архангел Гавриил был послан Богом в город Назарет к Пресвятой Деве Марии и сообщил, что Господь избрал ее быть Матерью Божией. Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание, и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Благословенна ты между женами". Далее ангел сообщил, что Мария родит сына и должна назвать его Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как хочет Бог.

В церкви в этот день святят просфоры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну.

В этом году 7 апреля приходится на шестую неделю поста. В этот день верующим можно ослабить соблюдения Великого поста, добавив в меню горячую пищу, рыбу и вино.

Традиции Благовещения

Считается, что на праздник Благовещения нельзя ничего делать, особенно на земле.

По народным верованиям этот день земля открывается и выпускает на свет все пресмыкающееся, которое дремало в течение зимы - змей, ужей, лягушек. А еще после этого святая земля готова принимать у себя все семена. Поэтому на Благовещение местами была традиция освящать семена, чтобы будущий урожай был лучшим.

Запрещено в этот день что-то занимать (вещи, деньги, продукты), иначе это может вызвать проблемы в семье и неудачу. В этот день нельзя ничего выносить из дома.

По приметам, нельзя в этот день одевать новую одежду, потому что она быстро порвется или испачкается.

Погодные приметы на Благовещение

На Благовещение прогнозировали погоду на Пасху.

"На Благовещение весна зиму поборола", - считают в народе, хотя известны и благовещенские морозы.

  • Если на Благовещение ветер, иней и туман - к непроходимую года.
  • Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле.
  • Если Благовещение холодное - следует ждать сорок утренних морозов.
  • На Благовещение гроза - к теплому лету.
  • Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозовому; оттепель - много морозов впереди.
  • Если на Благовещение ночь теплая - весна ранняя будет.
  • Для рыбаков это хороший день - на Благовещение рыба хорошо клюет.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз до Благовещения.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что нужно знать о празднике Благовещения.

Больше новостей о: Праздники Приметы Традиции Благовещение запреты церковный праздник

День смеха-2020. Как поздравить друзей и близких...
Ощутимое похолодание и дожди: погода в Украине на ...
Сегодня день весеннего равноденствия: история и пр...
Не оберег и не сувенир: зачем на Сретение освещают...
Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений
Большинство украинцев "протянут" на своих сбережениях меньше месяца, — опрос "Рейтинга"
Новости
Пенсионный возраст повысят, а гривна упадет: что ждет украинцев в апреле 05:40 Инфографика
Пенсии. Фото: slovoidilo.ua
Пенсии повысят уже в апреле: кому "светит" индексация и "коронавирусная" тысяча 05:30
Курс НБУ на четверг: гривна снова упала в цене 05:20
Врачи Винничины с маленьким пациентом. Фото: facebook.com/permalink
На Винничине медики самоизволировались с больным COVID-19 ребенком и лечат его по 12 часов 23:43
Почти половина опрошенных украинцев не против введения чрезвычайного положения, — опрос 22:58
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19 09:13
больше новостей
Обсервация обязательна. В случае уклонение от нее будут применяться жесткие действия, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok