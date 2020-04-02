Благовещение 2020: когда отмечают один из самых больших церковных праздников и что нельзя делать

Православные христиане будут праздновать в 7 апреля 2020 году церковный праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии. Слово "Благовещения" означает радостную, благую весть, весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. Архангел Гавриил был послан Богом в город Назарет к Пресвятой Деве Марии и сообщил, что Господь избрал ее быть Матерью Божией. Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание, и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Благословенна ты между женами". Далее ангел сообщил, что Мария родит сына и должна назвать его Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как хочет Бог. В церкви в этот день святят просфоры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. В этом году 7 апреля приходится на шестую неделю поста. В этот день верующим можно ослабить соблюдения Великого поста, добавив в меню горячую пищу, рыбу и вино. Традиции Благовещения Считается, что на праздник Благовещения нельзя ничего делать, особенно на земле. По народным верованиям этот день земля открывается и выпускает на свет все пресмыкающееся, которое дремало в течение зимы - змей, ужей, лягушек. А еще после этого святая земля готова принимать у себя все семена. Поэтому на Благовещение местами была традиция освящать семена, чтобы будущий урожай был лучшим. Запрещено в этот день что-то занимать (вещи, деньги, продукты), иначе это может вызвать проблемы в семье и неудачу. В этот день нельзя ничего выносить из дома. По приметам, нельзя в этот день одевать новую одежду, потому что она быстро порвется или испачкается. Погодные приметы на Благовещение На Благовещение прогнозировали погоду на Пасху. "На Благовещение весна зиму поборола", - считают в народе, хотя известны и благовещенские морозы. Если на Благовещение ветер, иней и туман - к непроходимую года. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещение холодное - следует ждать сорок утренних морозов. На Благовещение гроза - к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозовому; оттепель - много морозов впереди. Если на Благовещение ночь теплая - весна ранняя будет. Для рыбаков это хороший день - на Благовещение рыба хорошо клюет. Напомним, ранее синоптик дала прогноз до Благовещения. Ранее Українські Новини сообщали о том, что нужно знать о празднике Благовещения.