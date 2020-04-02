Благовещение 2020: когда отмечают один из самых больших церковных праздников и что нельзя делать

Православные христиане будут праздновать в 7 апреля 2020 году церковный праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии.

Слово "Благовещения" означает радостную, благую весть, весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. Архангел Гавриил был послан Богом в город Назарет к Пресвятой Деве Марии и сообщил, что Господь избрал ее быть Матерью Божией. Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание, и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Благословенна ты между женами". Далее ангел сообщил, что Мария родит сына и должна назвать его Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как хочет Бог.

В церкви в этот день святят просфоры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну.

В этом году 7 апреля приходится на шестую неделю поста. В этот день верующим можно ослабить соблюдения Великого поста, добавив в меню горячую пищу, рыбу и вино.

Традиции Благовещения

Считается, что на праздник Благовещения нельзя ничего делать, особенно на земле.

По народным верованиям этот день земля открывается и выпускает на свет все пресмыкающееся, которое дремало в течение зимы - змей, ужей, лягушек. А еще после этого святая земля готова принимать у себя все семена. Поэтому на Благовещение местами была традиция освящать семена, чтобы будущий урожай был лучшим.

Запрещено в этот день что-то занимать (вещи, деньги, продукты), иначе это может вызвать проблемы в семье и неудачу. В этот день нельзя ничего выносить из дома.

По приметам, нельзя в этот день одевать новую одежду, потому что она быстро порвется или испачкается.

Погодные приметы на Благовещение

На Благовещение прогнозировали погоду на Пасху.

"На Благовещение весна зиму поборола", - считают в народе, хотя известны и благовещенские морозы.

Если на Благовещение ветер, иней и туман - к непроходимую года.

Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле.

Если Благовещение холодное - следует ждать сорок утренних морозов.

На Благовещение гроза - к теплому лету.

Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозовому; оттепель - много морозов впереди.

Если на Благовещение ночь теплая - весна ранняя будет.

Для рыбаков это хороший день - на Благовещение рыба хорошо клюет.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз до Благовещения.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что нужно знать о празднике Благовещения.