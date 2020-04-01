Кабмин создает рабочие места для потерявших работу: ремонт дорог, укладка тротуаров и уборка

Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для украинцев, которые вернулись из-за границы или потеряли работу из-за карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Но правительство должно найти деньги, чтобы помочь самым бедным украинцам. Список составьте как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько мы можем выделить", - обратился президент Владимир Зеленский к Шмыгалю.

На это премьер сообщил, что Кабмин разрабатывает программу создания рабочих мест для тех, кто приехал из других стран или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В том числе, нам будут нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сообщил Шмыгаль.

А Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли.

Также сообщалось, что субсидии во время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.