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01 апреля 2020, среда, 15:14 1084
Кабмин 2020-04-01T15:14:23+03:00
Українські Новини
Кабмин создает рабочие места для потерявших работу: ремонт дорог, укладка тротуаров и уборка

Кабмин создает рабочие места для потерявших работу: ремонт дорог, укладка тротуаров и уборка

Ольга Фандорина
Кабмин, Карантин, рабочие места, карантин в Украине
Совещание у Зеленского. Фото: president.gov.ua
Совещание у Зеленского. Фото: president.gov.ua

Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для украинцев, которые вернулись из-за границы или потеряли работу из-за карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Но правительство должно найти деньги, чтобы помочь самым бедным украинцам. Список составьте как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько мы можем выделить", - обратился президент Владимир Зеленский к Шмыгалю.

На это премьер сообщил, что Кабмин разрабатывает программу создания рабочих мест для тех, кто приехал из других стран или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В том числе, нам будут нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сообщил Шмыгаль.

А Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли.

Также сообщалось, что субсидии во время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.

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