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01 апреля 2020, среда, 14:26 179
Силовые структуры 2020-04-01T14:26:44+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров заграницу

ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров заграницу

Елизавета Кесельман
ГБР, Открытие дела, Незаконный вывоз, Противоэпидемические товары
ГБР.Фото: пресс-служба ГБР
ГБР.Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту экспорта товаров противоэпидемического назначения в страны Европы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

ГБР начало досудебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной таможенной службы Украины своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, должностные лица таможенной службы не приняли надлежащих мер по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, нанесшего ущерб интересам государства.

Указанные товары транспортировались предприятиям, зарегистрированным в Португалии и Чехии.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

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