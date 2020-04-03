Перерасчет пенсий, дополнительные выплаты, и выходные на Пасху. Что ждет украинцев в апреле

В апреле 2020 года украинцев ждет много изменений, таких как выплата "коронавирусной" тысячи и перерасчет пенсий. О других значимых событиях апреля-2020 пишет КП в Украине.

Перерасчет пенсий

1 апреля работающих украинских пенсионеров ждет автоматический перерасчет пенсии, который, согласно законодательству, происходит один раз в два года. Обращаться с заявлением в Пенсионный фонд Украины не нужно.

Интересно, что ранее у части работающих пенсионеров, несмотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказывалась не большей, а меньшей. Это объяснялось низкими заработками после выхода на заслуженный отдых. Таким пенсионерам "шли навстречу", просто не снижая пенсию.

Сегодня, если у работающего пенсионера уменьшился коэффициент по зарплате, он получит дополнительные два года стажа, и, соответственно, прибавку в размере 2% к своей пенсии. Если же зарплата работающего пенсионера была в последние два года достаточно высокой и его коэффициент по зарплате вырос, прибавка будет более 2%. Словом, для каждого работающего пенсионера этот показатель является индивидуальным.

"Карантинная тысяча"

В апреле наименее обеспеченные украинские пенсионеры получат обещанную президентом доплату из-за введения карантина в Украине – 1000 грн. Выплата будет единоразовой, а рассчитывать на нее могут пожилые украинцы с пенсией менее 5 тыс. грн.

В Пенсионном фонде уже сообщили, что эти выплаты коснутся 10 миллионов пенсионеров: именно столько людей в Украине получают в месяц менее 5 тысяч. Деньги начнут поступать на счета уже с 1 апреля.

Ранее в Минсоцполитики говорили, что единоразовые выплаты, кроме пенсионеров по возрасту, смогут получить люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также получатели социальных пенсий.

Пасха и дополнительный выходной

В 2020 году впервые Пасха пройдет для украинцев на карантине, который, как известно, продлен до 24 апреля. Напомним, что у католиков Пасха в нынешнем году 12 апреля, а у православных – 19-го. По иронии судьбы Пасха в этом году ранняя, и попала аккурат в разгар ограничительных мер. Это означает, что массово собираться в церквях прихожане не смогут. Поэтому в этом году на Светлое Христово Воскресение украинцы останутся дома и отметят праздник в кругу семьи.

А следующий день – 20 апреля – в Украине, согласно КЗоТу, является выходным. Правда, в период карантина очередной нерабочий день выглядит форменным издевательством. Во-первых, он мало чем будет отличаться от остальных, таких же то ли будней, то ли выходных. Во-вторых, не исключено, что карантинные меры ужесточат и даже те горячие головы, которые считают, что сегодня они в "отпуске", не смогут съездить ни на шашлыки, ни за город. Очевидно, что напрямую он коснется лишь сотрудников, работающих на удаленке – вот они и смогут отдохнуть.

Что же касается сотрудников, занятых на производствах критической инфраструктуры – на пищевых производствах, в супермаркетах, в медицинских учреждениях и т.д. – то их дополнительный выходной коснется лишь частично. Многие будут работать в обычном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

Также из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли.