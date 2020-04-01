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01 апреля 2020, среда, 21:00 28
Общество 2020-04-01T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ночные морозы не отступят, но днем придет тепло: прогноз погоды на 2 апреля

Ночные морозы не отступят, но днем придет тепло: прогноз погоды на 2 апреля

Анна Рудык
погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

2 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +8…+13 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Также синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

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