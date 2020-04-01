Ночные морозы не отступят, но днем придет тепло: прогноз погоды на 2 апреля

2 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +8…+13 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +7…+12 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов. Как сообщали Українські Новини, 1 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. Также синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.