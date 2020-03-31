Ударят настоящие февральские морозы: прогноз погоды на 1 апреля

1 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +3…+8 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +5…+7 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +8…+10 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.