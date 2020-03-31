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31 марта 2020, вторник, 21:00 543
Общество 2020-03-31T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ударят настоящие февральские морозы: прогноз погоды на 1 апреля

Ударят настоящие февральские морозы: прогноз погоды на 1 апреля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

1 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

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