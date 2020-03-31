Ударят настоящие февральские морозы: прогноз погоды на 1 апреля

Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00

Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05

В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03

Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00