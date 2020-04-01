Знаменитая сеть быстрого питания Burger King поделились ингредиентами фирменных блюд, которые опубликовали в профиле Burger King France. Но при этом, самими рецептами производители фаст-фуда решили не делиться, а предложили альтернативу – самим создать блюдо по вкусу. Так, в фирменный Whopper-бургер входят следущие ингредиенты: булочки красный лук маринованные огурцы кетчуп котлету из говядины майонез зеленый салат помидоры Чтобы создать рыбный бургер Big Fish, необходимы ингредиенты: булочки для гамбургеров помидоры французские рыбные палочки пластинки плавленого сыра соус "Американский бургер" зеленый салат Ингредиенты для бургера Big King: две булочки красный лук соус "Американский бургер" котлета из говядины плавленный сыр маринованные огурцы салат Steakhouse. Бургер Steakhouse имеет наиболее разнообразные компоненты: булочки помидоры соус барбекю бекон майонез салат котлета из говядины плавленый сыр жареный лук Ранее, компания опубликовала видеоролик, на котором видно, как меняется фирменный бургер за 34 дня. Этим Burger King хотел показать потребителям, что готовит бургеры без дополнительных искусственных консервантов. Ранее Українські Новини рассказали о нескольких свойствах кардамона, а также о том, как сохранить вес после выхода из диеты.