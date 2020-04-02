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02 апреля 2020, четверг, 05:40 469 Инфографика
Общество 2020-04-02T05:40:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный возраст повысят, а гривна упадет: что ждет украинцев в апреле

Пенсионный возраст повысят, а гривна упадет: что ждет украинцев в апреле

Надежда Комендантова
Курс гривны, Пасха, Пенсии, Пенсионный возраст, курс доллара, Повышение пенсий, Увеличение пенсионного возраста, выходные в апреле
График. Фото: bigstockphoto.com
График. Фото: bigstockphoto.com

Второй месяц весны принесет с собой дополнительные выходные, новый пенсионный возраст для женщин, повышение пенсионных выплат и второй этап медреформы, пишет "Сегодня". 

Длительный карантин

Ранее Кабинет министров ввел карантин до 3 апреля, но 25 марта карантин в Украине продлили до 24 апреля из-за того, что количество зараженных коронавирусом в стране растет. Как ситуация будет развиваться дальше – пока что неизвестно, но на данный момент карантин в стране будет действовать до 24 апреля. Помимо этого, по всей территории страны был введен режим чрезвычайной ситуации (не путать с чрезвычайным положением), который тоже продлится до 24 апреля.

Курс доллара

Пандемия коронавируса повлияла и на курс доллара. В последний месяц гривня знатно сдала свои позиции, а эксперты прогнозируют, что в апреле стоимость доллара приблизится к отметке в 30 грн.

"По моим прогнозам, в апреле курс доллара не превысит планку в 30 грн, но и снижения не будет. Этому способствуют панические настроения населения, падение экономики, а также принятые карантинные меры", — отмечает Галина Хейло, член Совета Ассоциации украинских банков и финансовый эксперт.

Инвестаналитик European Analytical Centre Вадим Бардась поясняет, что в глобальной экономике продолжается замедление деловой активности и снижение мирового ВВП. Данный тренд будет негативно влиять на экономику развивающихся стран, в том числе и на Украину, которая является высоко зависимой от глобальных экономических процессов.

"Ожидается снижение экспорта товаров и услуг и переводов работников в апреле текущего года. Уже с начала года промышленное производство в Украине сократилось на 3,1% и экспорт товаров остановил рост в связи с ухудшением конъюнктуры. Учитывая продолжение процессов разбалансировки валютного рынка в сторону увеличения гривневой и сокращения долларовой массы, ожидается активизация ползучей девальвации гривни до отметки 30 грн/долл", — говорит Бардась.

Он также добавил, что некоторую поддержку национальной валюте может оказать прогресс в переговорах с МВФ, который планирует выделить на поддержку развивающихся стран около 1 трлн долларов.

"Из-за сворачивания экономической деятельности не исключена некоторая стабилизация валютного рынка. Тем не менее, гривня будет находиться под давлением и в апреле высока вероятность, что мы увидим курс 30 грн за доллар", — отмечает Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук.

Доплаты к пенсии

С апреля пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн, дадут одноразовую доплату в размере тысячи гривен. Сообщается, что таких пенсионеров в стране больше 10 миллионов.

В Министерстве социальной политики добавили, что такую же выплату дадут более чем 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий, имеются ввиду те люди, у которых есть инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Новый пенсионный возраст

С 1 апреля поднимется пенсионный возраст для женщин в Украине. Так, до 1 апреля пенсионный возраст для женщин составлял 59 лет, а с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. Пенсионный возраст для мужчин не меняется.

Какой стаж для выхода на пенсию нужно иметь. Какой стаж для выхода на пенсию нужно иметь.

Второй этап медреформы

С 1 апреля должен стартовать второй этап медреформы, он касается узкопрофильных специалистов. Мы уже рассказывали, что в апреле договор с семейным врачом, терапевтом или педиатром становится пропуском к бесплатному медобслуживанию. Если семейный врач направляет к специализированному врачу, то пациент сам сможет выбрать, к кому пойти. Можно выбрать и врача даже из частной клиники, если больница подписала договор с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины).

Дополнительный выходной

Несмотря на карантин и то, что многие украинцы теперь работают из дома, в апреле для всех предусмотрен дополнительный выходной. Ведь в этом месяце православные украинцы будут праздновать Пасху. Отмечается Пасха 19 апреля, в воскресенье, поэтому следующий день — понедельник, 20 апреля — будет выходным.

Напомним, ранее Пенсионный фонд рассказал, что делать при задержке доставки пенсии из-за карантина.

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