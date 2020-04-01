Facebook, Супрун и "Сокира Перуна". Что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети, - СМИ

Facebook, Супрун и "Сокира Перуна". Что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети, - С

27 марта Facebook опубликовал пресс-релиз, согласно которому крупнейшая соцсеть запустила в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации, информирует портал strana.ua. В Facebook выбрали для этой работы две украинские организации: VOX и StopFake.

Репортеры собрали информацию об организации StopFake, которая фактически будет цензурировать украинский сегмент Facebook – крупнейшей социальной сети в мире. А также выяснили, почему интерес к новостям об ультправых у StopFake может быть не случаен.

В соцсети Twitter организация StopFake охарактеризовала саму себя следующим образом: "Мы отслеживаем/проверяем факты/разоблачаем российскую пропаганду. Созданы студентами/выпускниками/факультетом Могилянской школы журналистики".

Таким образом, участники StopFake позиционируются как "борцы с российской пропагандой". И действительно, львиная доля материалов StopFake посвящена разоблачению публикаций российских СМИ.

Первоначально пресс-релиз от Facebook о выборе украинских "цензоров" обнародовал журналист из американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер:

Источник: twitter.com/ChristopherJM

В пресс-релизе Facebook сообщил механизм цензурирования контента: если его эксперт по проверке фактов определяет информацию как фейк, то она появится в ленте новостей ниже, чем другие новости. В результате фейк увидят меньше людей, а разместившая его страница потеряет возможность монетизации и размещения рекламы.

Также Facebook будет обозначать такие сообщения как фейковые и предупреждать пользователей, что информация недостоверна.

Кристофер Миллер написал, что это хорошо в теории, но участие в процессе StopFake должно вызывать обеспокоенность.

Позже он в комментариях пояснил, что именно его беспокоит.

"Сотрудник StopFake Евгений Федченко (один из основателей и исполнительный директор организации - Ред.) занимает политические позиции и выступает против свободы прессы и новостей, критикующих правительство или не использующих язык, который он предпочитает", - написал Миллер.

Еще в одном комментарии он добавил: "мне также сказали, что группы и правительства, включая Великобританию, сократили финансирование StopFake из-за опасений по поводу способностей проверять факты, и публичных комментариев со стороны соучредителя Федченко, нападающего на журналистов и свободу прессы".

Другой журналист Майкл Колборн, который сотрудничает с изданиями bellingcat и Haaretz, также обратил внимание на новость. Он сообщил, что в сентябре 2017 года представитель StopFake Марко Супрун принял участие в мероприятии вместе с Арсением Билодубом – создателя неонацистского модного лейбла и лидера группы "Сокира Перуна".

"Одна из песен группы "Сокира Перуна" - "Шесть миллионов слов лжи", в которой отрицается Холокост", - написал журналист.

Источник: twitter.com/ColborneMichael

Журналист разместил несколько фотографий с мероприятия. Согласно подписи к одному из фото, "братья" Марко Супрун, Андрей Середа и Арсений Билодуб "рассказывают о духе украинской нации":

Источник: twitter.com/ColborneMichael

В этой связи Майкл Колборн задается вопросом:

"Facebook’у надо задать вопрос, почему их публичное лицо общается с неонацистами. Интересно: если бы я разместил это на Facebook, это было бы понижено и помечено как дезинформация?":

Источник: twitter.com/ColborneMichael

Марко Супрун, который засветился в совместном мероприятии с ультраправыми, - это супруг экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун. Марко Супрун очень активно участвует в работе организации StopFake, которую выбрал своим новым партнером Facebook.

Марко Супрун вместе со своей супругой – граждане США, которые в 2013 году перед началом Евромайдана переехали в Украину.

Арсений Билодуб (Климачев), которого на мероприятии назвали "братом" Марко Супруна, - очень известная в ультраправых и радикальных кругах личность. Он лидер рок-группы "Сокира Перуна".

Также он владелец популярного в среде ультраправых бренда одежды "Sva stone". Svastone (свастон) - это сленговое название фашистского символа свастики.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы Ульяна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. Она прославилась массой неоднозначных высказываний, а также запустила скандальную реформу украинского здравоохранения. Как сообщали Українські Новини, 29 августа 2019 Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения, тем самым прекратив полномочия Уляны Супрун в качестве исполняющей обязанности руководителя Минздрава.