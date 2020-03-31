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  • В аеропорту Португалії убитий українець: поліція затримала трьох офіцерів
31 березня 2020, вівторок, 15:29 46
Світ 2020-03-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
В аеропорту Португалії убитий українець: поліція затримала трьох офіцерів

В аеропорту Португалії убитий українець: поліція затримала трьох офіцерів

Елизавета Кесельман
Напад, Португалія, Вбивство українця
Наручники
Наручники

У Португалії затримали трьох офіцерів імміграційної служби, підозрюваних у вбивстві українця в аеропорту Лісабона. Про це йдеться в повідомленні прес-служби судової поліції Португалії, передає "Громадське".

Поліція затримала трьох офіцерів, віком 42, 43 і 47 років за підозрою у вбивстві.

Всі троє є співробітниками імміграційної служби. Слідство вважає їх відповідальними за смерть 40-річного українця, який 10 березня намагався потрапити в Португалію.

У поліції заявляють, що українець був убитий 12 березня у тимчасове монтажному центрі в аеропорту Лісабона після того, як він, за інформацією відомства, скоїв заворушення.

Наголошується, що українцю відмовили у в'їзді в Португалію з невідомих причин. Його доставили в кімнату тимчасового монтажного центру в аеропорту Лісабона, де його нібито побили інспектори імміграційної служби.Після злочину вони хотіли приховати факти і не викликали судову поліцію.

Як пише видання, українця залишили в наручниках в кімнаті. Вранці 12 березня у нього стався напад і він лежав на підлозі.

Після цього потерпілого доправили в лікарню в супроводі перекладача. Підозрюється, що в українця стався напад епілепсії.

Згідно з медичними висновками, українець був в свідомості і міг говорити, коли його привезли в лікарню.

"Пізніше, коли потерпілий повернувся в аеропорт, його вбили в кімнаті медичної допомоги, де немає камер відеоспостереження", — розповіли в сюжеті новинного каналу TVI24.

Як повідомляють португальські журналісти, за вбивство інспекторам загрожує до 25 років позбавлення волі.

Посольство України в Португалії відреагувало на смерть українця і звернулося в Міністерство закордонних справ Португалії з проханням сприяти проведенню об'єктивного і справедливого розслідування цієї справи.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці серпня в Польщі вбили 26-річну українку.

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