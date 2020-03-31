Вкусный карантин: рецепт самых вкусных золотистых дерунов

Одним из самых вкусных, ароматных и красивых блюд из картофеля являются деруны. Это крайне вкусное блюдо, которое можно подавать с чем угодно - с мясом, грибами, сметаной, соусом и овощами. А готовить их - очень просто, особенно если есть кухонный комбайн. Впрочем, если его нет - подойдет и обычная терка.

Ингридиенты:

Картофель 10 шт

Яйцо куриное 1 шт

Лук репчатый 1 шт

Мука пшеничная 2- 3 ст. л.

Чеснок 2 зуб.

Соль 1 ч. л.

Смесь перцев по вкусу

Сметана (для подачи) по вкусу

Масло растительное (для жарки)

Деруны. Фото: chef.com.ua

Картофель и лук можно натереть на терке или для удобства воспользоваться комбайном. В первом случае сначала натрите лук, а потом натрите картофель на мелкой терке и сразу же соедините все вместе. Так картофель не потемнеет.

В измельченный картофель с луком вбейте яйцо, просейте муку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль. Поперчите по вкусу.

Размешайте до однородности.

На разогретую сковороду влейте растительное масло. Выкладывайте массу столовой ложкой.

Готовые деруны (драники) подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!

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