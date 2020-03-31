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31 марта 2020, вторник, 07:30 10
Жизнь 2020-03-31T07:30:01+03:00
Українські Новини
Вкусный карантин: рецепт самых вкусных золотистых дерунов

Вкусный карантин: рецепт самых вкусных золотистых дерунов

Ольга Фандорина
Рецепт, Картофель, Рецепты из картофеля, Деруны, Рецепт дерунов
Деруны. Фото: ivona.bigmir.net
Деруны. Фото: ivona.bigmir.net

Одним из самых вкусных, ароматных и красивых блюд из картофеля являются деруны. Это крайне вкусное блюдо, которое можно подавать с чем угодно - с мясом, грибами, сметаной, соусом и овощами. А готовить их - очень просто, особенно если есть кухонный комбайн. Впрочем, если его нет - подойдет и обычная терка. 

Ингридиенты:

 10 шт
1 шт
1 шт
2- 3 ст. л.
2 зуб.
1 ч. л.
по вкусу
по вкусу
 

Деруны. Фото: chef.com.uaДеруны. Фото: chef.com.ua

Картофель и лук можно натереть на терке или для удобства воспользоваться комбайном. В первом случае сначала натрите лук, а потом натрите картофель на мелкой терке и сразу же соедините все вместе. Так картофель не потемнеет.

В измельченный картофель с луком вбейте яйцо, просейте муку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль. Поперчите по вкусу.

Размешайте до однородности.

На разогретую сковороду влейте растительное масло. Выкладывайте массу столовой ложкой.

Готовые деруны (драники) подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!

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