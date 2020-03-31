Вкусный карантин: рецепт самых вкусных золотистых дерунов

Одним из самых вкусных, ароматных и красивых блюд из картофеля являются деруны. Это крайне вкусное блюдо, которое можно подавать с чем угодно - с мясом, грибами, сметаной, соусом и овощами. А готовить их - очень просто, особенно если есть кухонный комбайн. Впрочем, если его нет - подойдет и обычная терка. Ингридиенты: Картофель 10 шт Яйцо куриное 1 шт Лук репчатый 1 шт Мука пшеничная 2- 3 ст. л. Чеснок 2 зуб. Соль 1 ч. л. Смесь перцев по вкусу Сметана (для подачи) по вкусу Масло растительное (для жарки) Деруны. Фото: chef.com.ua Картофель и лук можно натереть на терке или для удобства воспользоваться комбайном. В первом случае сначала натрите лук, а потом натрите картофель на мелкой терке и сразу же соедините все вместе. Так картофель не потемнеет. В измельченный картофель с луком вбейте яйцо, просейте муку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль. Поперчите по вкусу. Размешайте до однородности. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Выкладывайте массу столовой ложкой. Готовые деруны (драники) подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита! Ранее нутрициолог назвала ТОП-5 продуктов, повышающих иммунитет и придающих сил. А также - про березовый сок: чем полезен напиток "из леса", как его пить и когда собирать.