Чиновников разоблачили в незаконном импорте медицинских масок в Испанию

Правоохранители разоблачили чиновников в незаконном импорте медицинских масок в Испанию.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Офис Генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию", - сказано в нем.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года реализовали на адрес гражданина Китая свыше 300 тыс. медицинских масок, которых нет в аптеках, (респираторов) по цене ниже рыночной.

В дальнейшем указанный гражданин Китая в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их за пределы таможенной территории Украины в Испанию.

Таким образом, по предварительным расчетам, сумма уклонения от уплаты налога могла составить более 15 млн гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного Кодекса правоохранители провели обыски и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, а также компьютерную технику, устройства мобильной связи и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок. Планируется ввести запрет на ряд товаров, которые используются в борьбе с коронавирусом и его профилактике, в том числе на медицинские маски и перчатки.

В то же время, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками. А частные сети аптечных учреждений государство не обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.