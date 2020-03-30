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  • Із закритого музею в Нідерландах вкрали картину Ван Гога
30 березня 2020, понеділок, 19:19 5
Світ 2020-03-30T19:26:07+03:00
Українські Новини
Із закритого музею в Нідерландах вкрали картину Ван Гога

Із закритого музею в Нідерландах вкрали картину Ван Гога

Елизавета Кесельман
Картина, Ван Гог, Нідерланди, Грабіж музею
Картина Вінсента Ван Гога. Фото: Вікіпедія
Картина Вінсента Ван Гога. Фото: Вікіпедія

У зв'язку з пандемією коронавірусу Нідерланди оголосили карантин, закрили всі ТРЦ і громадські заклади. Під час закриття музею Зінгера Ларена в Амстердамі, з галереї була вкрадена картина відомого художника Вінсента Ван Гога "Весняний сад", що датується 1884 роком. Про це передає Reuters.

Як розповів директор музею Еверт Ван Ос, картина була вкрадена у понеділок, 30 березня. Хто вкрав полотно – на даний момент невідомо.

Грабіжники проникли в музей нічний час, виламавши вхідні двері. Вони вкрали тільки картину Ван Гога, яка виставлялася в Зингері з 14 січня і повинна була залишатися там до 10 травня.

На картині зображений сад священика в Нойнене. Вона була надана в оренду в Музеї Гронінгер в Нідерландах.

В керівництві заявили, що безпека музею повністю відповідала протоколу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2012 році в Нідерландах вкрали картину Пабло Пікассо "Tête d'Arlequin" з Роттердамського музею Кунстхала. В 2018 році її знайшли в Румунії.

Тим часом, картина Бенксі "самознищилася" відразу після продажу на аукціоні за мільйон фунтів.

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