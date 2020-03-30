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  • Кирилл Тимошенко затруднился ответить, отстранят ли главу ОП на время расследования в САП по "пленкам Ермака"
30 марта 2020, понедельник, 18:14 463
Президент 2020-03-30T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кирилл Тимошенко затруднился ответить, отстранят ли главу ОП на время расследования в САП по "пленкам Ермака"

Кирилл Тимошенко затруднился ответить, отстранят ли главу ОП на время расследования в САП по "пленкам Ермака"

Татьяна Зотова
САП, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Офис Президента Украины
Кирилл Тимошенко. Фото: president.gov.ua
Кирилл Тимошенко. Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса Президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко, отвечающий за информационную политику, заявил, что Президент Владимир Зеленский еще не решил комментировать ли ему скандал с опубликованными видеозаписями, на которых зафиксировано, как брат главы ОП Андрея Ермака Денис проводит собеседования с кандидатами на государственные должности.

Это сообщило интернет-издание Hubs.

"… Если Президент Украины считает нужным это комментировать, он действительно прокомментирует. Я не понимаю, почему ко мне вопрос или комментарий. САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) работает по своей линии, господин Ермак все это прокомментировал. Если Президент посчитает нужным это прокомментировать, он действительно это прокомментирует", – сказал Кирилл Тимошенко на просьбу издания пояснить позицию Зеленского.

Он также затруднился ответить на вопрос относительно того, отстранит ли Зеленский главу ОП Ермака от исполнения обязанностей на время проведения расследования в уголовном производстве, открытом Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Я не могу вам прокомментировать, отстранит, не отстранит. Это не моя компетенция. Это президент лично решает данный вопрос", – прокомментировал Тимошенко.

По его словам, "если он (Зеленский) решит сделать какие-то шаги, мы, конечно, это прокомментируем… сейчас не могу предоставить информацию о том, какие шаги будет предпринимать Президент, отстранять ли кого-то".

Ранее в комментарии журналистам пресс-секретарь Президента Юлия Мендель сказала, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей. "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Facebook?" – пояснила она информационную политику главы государства.

Напомним, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления Денисом Ермаком, братом главы ОП. В частности, дело возбуждено на основе видеозаписей, которые опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос. На них брат Андрея Ермака – Денис – проводит собеседования с кандидатами на госдолжности. На видео также определенные лица обсуждают денежные вознаграждения за такие услуги. Спикер парламента Дмитрий Разумков уже прокомментировал журналистам это резонансное дело.

Ряд экспертов считают, что на время проведения расследования Андрей Ермак должен быть отстранен от исполнения обязанностей главы ОП.

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