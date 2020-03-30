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30 марта 2020, понедельник, 13:29 182
Верховная Рада и партии 2020-03-30T14:00:03+03:00
Українські Новини
Украина должна начать переговоры о реструктуризации государственного долга, - Левочкин

Украина должна начать переговоры о реструктуризации государственного долга, - Левочкин

Татьяна Зотова
Сергей Левочкин, Бюджет 2016, Госдолг, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

До конца года Украине нужно выплатить 11,6 млрд долларов, что может оказаться непосильной задачей в условиях нарастающего бюджетного кризиса. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Пандемия - это чрезвычайная ситуация и для финансовой системы. В условиях, когда бюджет столкнулся с огромным дефицитом вследствие карантина и ошибок правительства, выплата до конца года 310 млрд грн госдолга станет непосильной задачей для нашей страны. Только по госдолгу в валюте необходимо отдать кредиторам 7,7 млрд долларов. Сегодня это около 217 млрд гривен по официальному курсу 28,18, но никто не знает, каким будет курс до конца года. Есть все основания полагать, что уже в ближайшие месяцы власти придётся выбирать между выплатой госдолга и финансированием самых необходимых расходов на здравоохранение и социальную защиту граждан. В связи с этим переговоры о реструктуризации госдолга нужно начинать уже сейчас", - заявил народный депутат.

Он сообщил, что на прошлой неделе пятилетние кредитно-дефолтные свопы Украины подскочили до 1143 базисных пунктов - самой худшей отметки с 2015 года, когда тогдашнее правительство провело катастрофическую для страны реструктуризацию госдолга.

"Именно для того, чтобы избежать ошибок пятилетней давности и не соглашаться на любые условия в последний момент, заниматься вопросом реструктуризации госдолга нужно уже сегодня. Иначе завтра страна получит условия намного хуже и усугубит долговые обязательства, в которые загнала Украину прошлая власть", - подытожил Сергей Левочкин.

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