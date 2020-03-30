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30 марта 2020, понедельник, 09:15 206 Видео
Общество 2020-03-30T09:23:39+03:00
Українські Новини
Министром финансов может стать Марченко, в которого студенты бросили торт за урезание стипендий

Министром финансов может стать Марченко, в которого студенты бросили торт за урезание стипендий

Татьяна Зотова
Министерство финансов, Сергей Марченко
Сергей Марченко, 30 августа 2016 года.
Сергей Марченко, 30 августа 2016 года.

В бывшего заместителя министра финансов Сергея Марченко во время пресс-конференции 4 года назад студенты бросили черничный торт.  Сейчас же экс-замминистра Сергей Марченко претендует на должность главы этого ведомства.

По словам студентов, целью той акции было привлечение внимания к проблеме урезания стипендий на фоне роскошной жизни олигархов.

Сначала они хотели развернуть баннер "Молись за стипендию" с крестом, сделанным из долларов. Однако впоследствии сделали выбор в пользу более скандального жеста.

Вчера сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что вечером 29 марта руководство Верховной Рады проводило встречу с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Во ее словам, все они когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. 

Как сообщали Українськi Новини, Марченко подал в отставку летом 2018, вслед за уволенным Радой Данилюком.

Ранее СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин.

 

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