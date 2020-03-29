Последние теплые дни перед резким похолоданием: прогноз погоды на понедельник

Тем временем как в Украину идет похолодание, 30 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градуса, днем +8…+10 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем 0…+7 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура в течение суток -1…-6 градусов.

В Моршине небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градусов.

В Трускавце небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градусов.

В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью +3…+5 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем ​​в Житомирской области небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градуса, днем +13…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

Ранее Українські Новини писали о том, что синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.