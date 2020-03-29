подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Как правильно выбрать сою и насколько она полезна для организма, – эксперты
29 марта 2020, воскресенье, 07:30 18
Жизнь 2020-03-29T07:30:02+03:00
Українські Новини
Как правильно выбрать сою и насколько она полезна для организма, – эксперты

Как правильно выбрать сою и насколько она полезна для организма, – эксперты

Елизавета Кесельман
Еда, Питание, Эксперты, Соя, Соевые продукты

Несмотря на кризис и всемирный карантин из-за коронавируса, мы не перестали быть гурманами и продолжаем следить за своим здоровьем, и за тем, что употребляем в пищу. Ранее мы рассказали о пользе для здоровья мягких сыров. 26 марта, в выпуске "Полезной программе" на телеканале "Интер" эксперты рассказали о пользе одного из белковых продуктов – сои, а также разобрались, как правильно ее выбирать,

Первые упоминания о сое появились более 6 тыс. лет назад на Востоке. Китайский император Та Теоу даже провозгласил эту культуру священной! Маленькие зерна действительно творили чудеса. Они позволили многочисленному народу справиться с голодом, укрепить здоровье и стать одной из самых долгоживущих наций на земле. А все потому, что в этих бобах есть масса полезных веществ: витамин молодости Е, калий, кальций, магний, фосфор и клетчатка, которая помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. И самое главное – белка в них содержится до 40% от общей массы.

При этом сухие соевые продукты могут храниться до одного года, поэтому ими, как и гречкой, можно запастись впрок, чтобы в условиях карантина не ходить лишний раз в магазин. Но может ли соя полностью заменить мясо или рыбу?

"Соя – белковый продукт, в котором есть всевозможные аминокислоты. Но в отличие от мяса она не содержит железа, витамина В12, цинка, поэтому не является полноценной заменой животного белка. Однако соя поможет разнообразить питание и обогатить организм ценными веществами, так как растительные белки легче усваиваются и не снабжают организм насыщенными жирами и вредным холестерином", - рассказала врач - гастроэнтеролог Наталья Харченко.

На что обращать внимание при покупке продуктов из сои, рассказала Мария Янчик, эксперт по качеству и безопасности продуктов питания:

  1. Соевые бобы.Лучше всего выбирать в прозрачной упаковке или на развес, чтобы внимательно рассмотреть продукт. Качественные зерна сои должны быть целыми, без повреждений или сколотых участков, их поверхность – гладкой, сухой и блестящей. Среди бобов не должно быть песчинок или другого мусора. А вот цвет сои нисколько не влияет на ее вкусовые свойства – она может быть от кремового до серовато-желтого оттенка и даже черной.
  2. Сухое соевое мясо.Его производят в промышленных условиях из соевой муки. В магазинах продают в высушенном виде. Поэтому перед приготовлением маленькие кусочки замачивают в воде, чтобы они приняли первоначальную форму — гуляша, бифштекса или отбивных. При выборе соевого мяса нужно смотреть, не раскрошилось ли оно в упаковке. Кусочки мяса обязательно должны быть цельными.
  3. Соевое молоко.При покупке надо внимательно читать информацию о составе, не всегда молоко производится исключительно из сои и воды. Недобросовестные производители экономят и добавляют в продукт загустители, вкусовые подсластители, масло. Если на упаковке соевого молока указаны ингредиенты исключительно растительного происхождения – это качественный продукт.
  4. Тофу.При выборе этого продукта обращайте внимание на его цвет. Свежий тофу – белый. Желтый цвет означает, что его уже замораживали, а потом разморозили. Лучше всего покупать тофу в вакуумной упаковке, а не в пластиковом контейнере с жидкостью.

Ранее Українські Новини напомнили о том, что уже сегодня мы перешли на летнее время.

Также мы посоветовали, как адаптировать свой оранизм и минимизировать стресс от перехода на летнее время.

 

Больше новостей о: Еда Питание Эксперты Соя Соевые продукты

В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор дл...
Офис Зеленского просит регионы бесплатно кормить с...
Через месяц у людей может не остаться денег на еду...
Финские ученые создали белок "из воздуха"...
За сутки в мире более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 29 марта
Доллар перевалил за 28. Как менялся курс с начала недели
Новости
За сутки в мире более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 29 марта 08:26 Карта
Без кредита МВФ доллар "взлетит": эксперты дали валютные прогнозы 08:10
Не ездите в лифте, пока гуляет коронавирус. Рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина 06:55 Инфографика
Доллар перевалил за 28. Как менялся курс с начала недели 06:00
В больницах для зараженных коронавирусом организуют питание медиков 23:55
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
больше новостей
В Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok