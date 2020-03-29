Как правильно выбрать сою и насколько она полезна для организма, – эксперты

Несмотря на кризис и всемирный карантин из-за коронавируса, мы не перестали быть гурманами и продолжаем следить за своим здоровьем, и за тем, что употребляем в пищу. Ранее мы рассказали о пользе для здоровья мягких сыров. 26 марта, в выпуске "Полезной программе" на телеканале "Интер" эксперты рассказали о пользе одного из белковых продуктов – сои, а также разобрались, как правильно ее выбирать,

Первые упоминания о сое появились более 6 тыс. лет назад на Востоке. Китайский император Та Теоу даже провозгласил эту культуру священной! Маленькие зерна действительно творили чудеса. Они позволили многочисленному народу справиться с голодом, укрепить здоровье и стать одной из самых долгоживущих наций на земле. А все потому, что в этих бобах есть масса полезных веществ: витамин молодости Е, калий, кальций, магний, фосфор и клетчатка, которая помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. И самое главное – белка в них содержится до 40% от общей массы.

При этом сухие соевые продукты могут храниться до одного года, поэтому ими, как и гречкой, можно запастись впрок, чтобы в условиях карантина не ходить лишний раз в магазин. Но может ли соя полностью заменить мясо или рыбу?

"Соя – белковый продукт, в котором есть всевозможные аминокислоты. Но в отличие от мяса она не содержит железа, витамина В12, цинка, поэтому не является полноценной заменой животного белка. Однако соя поможет разнообразить питание и обогатить организм ценными веществами, так как растительные белки легче усваиваются и не снабжают организм насыщенными жирами и вредным холестерином", - рассказала врач - гастроэнтеролог Наталья Харченко.

На что обращать внимание при покупке продуктов из сои, рассказала Мария Янчик, эксперт по качеству и безопасности продуктов питания:

Соевые бобы.Лучше всего выбирать в прозрачной упаковке или на развес, чтобы внимательно рассмотреть продукт. Качественные зерна сои должны быть целыми, без повреждений или сколотых участков, их поверхность – гладкой, сухой и блестящей. Среди бобов не должно быть песчинок или другого мусора. А вот цвет сои нисколько не влияет на ее вкусовые свойства – она может быть от кремового до серовато-желтого оттенка и даже черной. Сухое соевое мясо.Его производят в промышленных условиях из соевой муки. В магазинах продают в высушенном виде. Поэтому перед приготовлением маленькие кусочки замачивают в воде, чтобы они приняли первоначальную форму — гуляша, бифштекса или отбивных. При выборе соевого мяса нужно смотреть, не раскрошилось ли оно в упаковке. Кусочки мяса обязательно должны быть цельными. Соевое молоко.При покупке надо внимательно читать информацию о составе, не всегда молоко производится исключительно из сои и воды. Недобросовестные производители экономят и добавляют в продукт загустители, вкусовые подсластители, масло. Если на упаковке соевого молока указаны ингредиенты исключительно растительного происхождения – это качественный продукт. Тофу.При выборе этого продукта обращайте внимание на его цвет. Свежий тофу – белый. Желтый цвет означает, что его уже замораживали, а потом разморозили. Лучше всего покупать тофу в вакуумной упаковке, а не в пластиковом контейнере с жидкостью.

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