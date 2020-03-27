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  • Несколько простых советов, как "отвлечь" организм от стресса при переходе на летнее время
27 марта 2020, пятница, 07:00 17
Lifestyle 2020-03-27T07:00:01+02:00
Українські Новини
Несколько простых советов, как "отвлечь" организм от стресса при переходе на летнее время

Несколько простых советов, как "отвлечь" организм от стресса при переходе на летнее время

Елизавета Кесельман
Часы, Перевод часов, переход на летнее время, Летнее время-2020
Часы. Время. Фото: pixabay.com
Часы. Время. Фото: pixabay.com

В ночь с 28 на 29 марта состоится переход на летнее время 2020. В этот день стрелки часов переводятся на 1 час вперед. Это означает, что необходимо быть готовыми к тому, что нашему организму нужно будет время, чтобы адаптироваться. Українські Новини расскажут о том, как избежать стресса и "отвлечь свой организм".

По мнению экспертов, в отличие от перехода на зимнее время, перевод стрелок часов на час вперед влечет за собой намного меньше стресса, поскольку зимой, в связи со значительным похолоданием, люди с хроническими заболеваниями склонны к стрессам и болезням в период адаптации под зимнее время.

Так или иначе, организм не сразу поймет, что вы перестроились, и первое время будет жить по старому режиму. Вот несколько простых правил, которые помогут минимизировать стресс для организма при переменах во времени:

  1. Накануне окончания марта (желательно за неделю), ложитесь спать на 15 минут раньше
  2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном
  3. Не употребляйте напитки, которые содержат кофеин, за 3-5 часов до сна
  4. Во второй половине дня не употребляйте алкоголь
  5. Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа перед сном
  6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе
  7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.
  8. Включите утром ритмичную музыку, которая обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь рабочий день

Ваша задача постараться "отвлечь ваш организм" и не сосредотачиваться на том факте, что ваш день будет продлен на час дольше.

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