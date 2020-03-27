Несколько простых советов, как "отвлечь" организм от стресса при переходе на летнее время

В ночь с 28 на 29 марта состоится переход на летнее время 2020. В этот день стрелки часов переводятся на 1 час вперед. Это означает, что необходимо быть готовыми к тому, что нашему организму нужно будет время, чтобы адаптироваться. Українські Новини расскажут о том, как избежать стресса и "отвлечь свой организм".

По мнению экспертов, в отличие от перехода на зимнее время, перевод стрелок часов на час вперед влечет за собой намного меньше стресса, поскольку зимой, в связи со значительным похолоданием, люди с хроническими заболеваниями склонны к стрессам и болезням в период адаптации под зимнее время.

Так или иначе, организм не сразу поймет, что вы перестроились, и первое время будет жить по старому режиму. Вот несколько простых правил, которые помогут минимизировать стресс для организма при переменах во времени:

Накануне окончания марта (желательно за неделю), ложитесь спать на 15 минут раньше Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном Не употребляйте напитки, которые содержат кофеин, за 3-5 часов до сна Во второй половине дня не употребляйте алкоголь Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа перед сном Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром. Включите утром ритмичную музыку, которая обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь рабочий день

Ваша задача постараться "отвлечь ваш организм" и не сосредотачиваться на том факте, что ваш день будет продлен на час дольше.

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