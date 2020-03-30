Субсидии в карантин: выплаты вырастут, а безработным назначат автоматически

Субсидианты также получат от правительства по 300 грн компенсации для оплаты услуг ЖКХ

Субсидианты также получат от правительства по 300 грн компенсации для оплаты услуг ЖКХ

В то время, как расходы на субсидии Кабмин предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен, правительство упростило поцедуру предоставления субсидий украинцам, которые стали безработными из-за введения карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на постановление КМУ от 25 марта.

"Мы сейчас усиливаем направление программы жилищных субсидий в условиях карантина - делаем все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Упрощенная процедура субсидирования будет доступна гражданам, которые стали на учет в Центре занятости как безработные.

Кроме того, Кабмин компенсирует получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина.

Ведомство напомнило, что все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн. Для этого необходимо перейти на сайт Минсоцполитики, зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

На почту должно прийти уведомление о регистрации обращения. Но если этого не произошло в течение суток, рекомендуем заполнить заявление повторно. Решение о предоставлении помощи должен поступить в течение нескольких недель после регистрации обращения.

Субсидии назначаются до конца отопительного сезона. Чтобы продолжить получать субсидию в следующем периоде, гражданам не нужно обращаться в органы социальной защиты, ведь в этом году они назначают ее самостоятельно.

"Субсидия - это одна из неотложных услуг, от которых зависит материальное состояние граждан. В условиях карантина важно, чтобы граждане могли оставаться дома, избежать лишнего риска и оформить услугу дистанционно. Продолжаем готовить новые услуги онлайн, чтобы и после карантина люди не тратили свое время на очереди и бюрократию ", - прокомментировал Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина.