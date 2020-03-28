Сегодня пройдет Всемирная акция Час Земли: украинцев призывают выключить свет

В то время, как в ночь с 28 на 29 марта Украина перейдет на летнее время с переводом часов на час вперед.28 марта состоится Час Земли - крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения нашей планеты и устойчивого использования ее ресурсов.

Час Земли был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Глобальная акция для привлечения внимания к экологическому состоянию нашей планеты проходит ежегодно, однако дата не постоянна.

Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.

Ранее Українські Новини сообщали, чем заняться дома на карантине – предложенные варианты помогут повеселиться и во время Часа Земли.

Тем временем, можно посмотреть пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине