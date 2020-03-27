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27 марта 2020, пятница, 21:49 753 Инфографика
Общество 2020-03-27T21:51:14+02:00
Українські Новини
Как жителям многоквартирных домов не заразиться коронавирусом

Как жителям многоквартирных домов не заразиться коронавирусом

Елизавета Кесельман
Карантин, Изоляция, Многоэтажные дома, Правильная самоизоляция
Новостройка. Фото: pixabay
Новостройка. Фото: pixabay

На днях, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирусную инфекцию, окружив здание со всех сторон с просьбой не покидать свои квартиры. В связи с этим, Министерство развития и общин опубликовало рекомендации жителям многоквартирных домов, как обеспечить безопасность себе и своим близких во время карантина.

  1. Выходите из квартиры только в случае крайней необходимости
  2. За пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу
  3. Заказывайте продукты и лекарства онлайн
  4. Максимально избегайте скопления людей
  5. Держите дистанцию ​​между людьми 1,5 метра
  6. Старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом
  7. Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите встречи онлайн
  8. Дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)
  9. Избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
  10. Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки / дезинфекции в Киеве
  11. Не используйте детскими площадками
  12. Дезинфицируйте личные вещи

Рекомендации Министерства развития общин и территорий для жителей многоквартирных домовРекомендации Министерства развития общин и территорий для жителей многоквартирных домов

Ранее Українські Новини рассказали, можно ли носить самодельные маски, и защищают ли они от попадания коронавируса в организм.

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