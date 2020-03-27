Как жителям многоквартирных домов не заразиться коронавирусом

На днях, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирусную инфекцию, окружив здание со всех сторон с просьбой не покидать свои квартиры. В связи с этим, Министерство развития и общин опубликовало рекомендации жителям многоквартирных домов, как обеспечить безопасность себе и своим близких во время карантина.

Выходите из квартиры только в случае крайней необходимости За пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу Заказывайте продукты и лекарства онлайн Максимально избегайте скопления людей Держите дистанцию ​​между людьми 1,5 метра Старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите встречи онлайн Дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.) Избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки / дезинфекции в Киеве Не используйте детскими площадками Дезинфицируйте личные вещи

Рекомендации Министерства развития общин и территорий для жителей многоквартирных домов

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