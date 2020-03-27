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27 марта 2020, пятница, 15:04 63
Экономика 2020-03-27T15:05:08+02:00
Українські Новини
Черкасский "Азот" начал поставки жидкого кислорода в медучреждения Черкасс

Черкасский "Азот" начал поставки жидкого кислорода в медучреждения Черкасс

Елизавета Кесельман
Черкассы, Кислород, Азот, Поставка кислорода
Кислород.Фото: pixabay
Кислород.Фото: pixabay

В связи с эпидемией коронавируса входящее в состав компании Ostchem предприятие "Азот" (Черкассы) будет производить и бесплатно поставлять в медицинские учреждения Черкасской области жидкий кислород, который является жизненно необходимым для спасения людей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

В медицине жидкий кислород используется при подготовке специальных обогащенных дыхательных газовых смесей, которые применяются для лечения различных болезней, связанных с нарушением работы органов дыхания, также жидкий кислород в некоторых случаях используется при наркозе.

Жидкий кислород на черкасском "Азоте" получают в цехе разделения воздуха К-3 в процессе производства газообразного азота и газообразного кислорода, необходимых для поддержания технологических процессов.

Согласно сообщению, Черкасский "Азот" уже начал поставки медицинского кислорода в Черкасскую областную больницу, Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи и черкасский городской роддом "Центр матери и ребенка".

Теперь же "Азот" наладит бесплатное снабжение кислорода и в другие лечебные учреждения Черкасс.

В сообщении отмечается,что бесплатная поставка жидкого кислорода медучреждениям Черкасс – только часть помощи, которую оказывает Черкасский "Азот" в связи с эпидемией Covid 19, предприятие планирует внести около 1 млн гривен в специальный фонд помощи городу Черкассы.

"Городской и областной бюджеты не покрывают потребности медицины, которые сейчас возникают, поэтому было решено создать специальный фонд, куда будут перечисляться средства и будет закупаться все необходимое. Прежде всего речь сейчас идет о защите медиков, которые работают с инфицированными, лекарствах для больных и аппаратах искусственной вентиляции легких. Кроме того, мы готовы обеспечить медицинские учреждения города необходимым количеством жидкого кислорода", – прокомментировал председатель правления предприятия Виталий Скляров.

"Азот" производит 21 тонну жидкого кислорода в сутки.

Жидкий кислород, кроме медицины, используется для потребностей разных отраслей промышленности.

Как сообщали Українськi Новини, черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

В частности, Group DF - один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.

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