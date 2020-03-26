Девы будут полны сил, а у Стрельцов возможны проблемы со зрением — гороскоп здоровья на пятницу

Необходимо ежедневно ухаживать за своим здоровьем. И за психологическим, и за физическим. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья на пятницу, 27 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что для поддержания хорошего самочувствия Овнам следует уделить время упражнениям на растяжку и гибкость.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В пятницу у Тельцов может возникнуть аллергия. Звезды советуют иметь при себе достаточное количество носовых платков.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды уверяют, что в пятницу Близнецам следует быть умеренными в еде. Лучше всего есть маленькими порциями, но чаще, чем обычно. Это поможет избежать проблем с ЖКТ.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам звезды советуют уделить внимание волосам. Они требуют дополнительного ухода.

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу Львам не следует заниматься самолечением. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Лучше обратитесь к врачу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу у Дев откроется второе дыхание. Они ощутят прилив сил и энергии. Но звезды не советуют нагружать себя сверх меры.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что у Весов велик шанс подхватить простуду. Лучше всего ограничить общение с заболевшими людьми и заняться укреплением иммунитета.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не нагружать себя физическими нагрузками и избегать стрессов. В этот день возможны скачки давления.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу Стрельцы могут столкнуться с проблемами со зрением. Звезды советуют ограничить время, проведенное за гаджетами.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды уверяют, что генеральная уборка поможет Козерогам вернуть душевное равновесие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды не советуют Водолеям употреблять много сладкого, ведь это может повысить уровень глюкозы в крови и привести к плохому самочувствию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам избегать употребления большого количества мучного и жирного. Иначе Рыбы весь день будут ощущать тяжесть в желудке. Лучше всего добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину теплая весенняя погода вернется в начале апреля.

Также Ульяна Супрун рассказала о том, что сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья.