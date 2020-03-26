В 1-ю неделю карантина стройработы продолжались на 50% площадок, — Citex DevelopmentВ 1-ю неделю карантина стр

Строительная компания Citex Development заявляет, что в первую неделю карантина, который продлили до 24 апреля, активные строительные работы продолжались на 50% площадок.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"На первичном рынке недвижимости по итогам 1-й недели карантина активные строительные работы продолжились в более 50% строящихся объектов, в около 30% - работы велись частично, а в 20% - были временно приостановлены", - сказано в нем.

При этом, по данным компании, практически все отделы продаж были переведены в режим работы выходного дня, а основное консультирование и предоставление информации об объекте производилось в онлайн-режиме - в соцсетях и мессенджерах.

Также общение с инвесторами ведется при помощи видеопереговоров, электронной переписки, а также телефонной связи.

Также отмечается, что в период с 16 по 22 марта на рынке наблюдалось снижение активности потенциальных покупателей практически на 20-25%.

Количество звонков в отделы продаж снизилось в среднем на 10-15% в объектах комфорт-класса, и до 35% в объектах других категорий.

Кроме того, сократился уровень продаж - до 15-18% запланированных сделок были перенесены на 1-2 недели.

При этом только в 2-3% сделок были отменены.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступает против ужесточения карантинных мер без государственной программы поддержки экономики в период карантина.

ЕБА допускает падение ВВП Украины на 9% из-за продления карантина до 24 апреля.