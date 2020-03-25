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  • У Близнецов возможны проблемы с давлением, а у Рыб будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на четверг
25 марта 2020, среда, 21:34 70
Lifestyle 2020-03-25T21:35:05+02:00
Українські Новини
У Близнецов возможны проблемы с давлением, а у Рыб будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на четверг

У Близнецов возможны проблемы с давлением, а у Рыб будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на четверг

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Ягоды. Фото: Фото: pixabay
Ягоды. Фото: Фото: pixabay

И за физическим, и за психологическим здоровьем необходимо следить ежедневно. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать на какие аспекты обращать внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья для всех знаков зодиака на четверг, 26 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам сесть на легкую диету. В четверг не следует употреблять жирную и острую пищу. Также лучше всего отказаться от кофе и черного шоколада.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг звезды не советуют Тельцам долго находиться на солнце. Оно в этот день будет губительно действовать на представителей этого знака.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам следить за давлением. В четверг возможны скачки давления, особенно во второй половине дня. Также представителям этого знака следует избегать стрессов.

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг звезды не советуют Ракам заниматься самолечением. Это может привести к проблемам со здоровьем. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звезды советуют быть осторожными с острыми предметами. В четверг представители этого знака из-за неаккуратности могут порезаться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг Девы будут хорошо себя чувствовать. Но если представители этого знака будут нагружать себя сверх меры, то уже в пятницу от хорошего самочувствия не останется и следа.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам в этот день больше двигаться. Даже обычная зарядка поможет чувствовать себя значительно лучше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг звезды не советуют Скорпионам употреблять вредную пищу. Это может вызвать проблемы с ЖКТ.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в четверг не следует употреблять алкоголь. В этот день он будет действовать на организм представителей этого знака еще губительнее, чем обычно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг звезды советуют Козерогам держать свой организм в тонусе. Физические упражнения, правильное питание и свежий воздух - три составляющих хорошего самочувствия Козерогов на этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям звезды советуют задуматься над своим рационом. Лучше всего его подкорректировать, чтобы еда не стала причиной проблем с желудком в будущем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что Рыбы будут чувствовать себя хорошо в этот день. Но важно помнить, что хорошее самочувствие необходимо поддерживать каждый день.

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