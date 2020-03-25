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25 марта 2020, среда, 16:57 10
СМИ 2020-03-25T16:58:36+02:00
Українські Новини
Венгерское правительство использует Covid-19 для запугивания журналистов

Венгерское правительство использует Covid-19 для запугивания журналистов

Таня Войтюк
Венгрия, Коронавирус, ЕФЖ, фейки, Коронавирус в мире
Тюрьма.Фото: pixabay
Тюрьма.Фото: pixabay

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) считает, что венгерское правительство использует пандемию Covid-19 в качестве прикрытия для того, чтобы угрожать и запугивать журналистов.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Венгерское правительство потребовало 23 марта бессрочное продление чрезвычайного положения. Законопроект предоставит премьер-министру Виктору Орбану широкие полномочия по управлению указом и право назначать тюремные сроки до пяти лет за распространение ложной информации.

Правительство представило свой запрос как необходимый ответ на вызовы, вызванные пандемией коронавируса. Европейская федерация журналистов (EFJ) считает, что венгерское правительство, воспользовавшись Covid-19 пандемии угрожать и запугивать журналистов.

Проект закона предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для любого, кто публикует "ложную информацию", которая тревожит общественность.

"Не может быть никаких сомнений относительно истинной цели этого закона в стране, где правительство часто обвиняет независимых журналистов в продаже поддельных новостей", - заявил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

Как сообщали Українські Новини, Киберполиция получила 20 обращений от граждан о распространении ложной информации о карантине из-за коронавируса.

Также 18 марта Служба безопасности Украины и Нацполиция привлекли 5 лиц к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора.

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