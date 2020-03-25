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25 марта 2020, среда, 08:00 1084
Транспорт 2020-03-25T08:00:01+02:00
Українські Новини
Председатель Госавиаслужбы Бильчук задекларировал 167 тыс. гривен зарплаты в марте

Председатель Госавиаслужбы Бильчук задекларировал 167 тыс. гривен зарплаты в марте

Елена Новикова
Зарплаты, Госавиаслужба, Александр Бильчук, Декларации о доходах, зарплаты чиновников
Александр Бильчук. Фото: Госавиаслужба
Александр Бильчук. Фото: Госавиаслужба

Председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук задекларировал 166,7 тыс. гривен зарплаты в марте.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

18 марта Бильчук получил 166 698 гривен зарплаты по основному месту работы - Госавиаслужба.

При этом в феврале он получил 105 480 гривен зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2016 Кабинет Министров назначил председателем Государственной авиационной службы Александра Бильчука.

Ранее сообщалось о том, что в январе Бильчук получил 164 тыс. гривен.

Тем временем, министры Кабмина обновили свои декларации: у Дениса Шмыгаля нет жилья, у Дениса Малюськи - земли, а у Вадима Пристайко - шесть квартир.

Также бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан задекларировал наличие 15 объектов недвижимости, среди которых квартира в Словакии, инвестиции в еще 10 квартир в Киеве, 5 автомобилей Tesla и Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" и сбережения на 1,4 млн долларов, 0,8 млн евро и 10,6 млн гривен.

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