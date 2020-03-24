В ЕС на месяц закрыли границы для неевропейских граждан

Европейский совет одобрил решение Еврокомиссии касательно ограничения въезда граждан из третьих стран в связи с пандемией COVID-19. Исключением стала только Ирландия. Об этом заявил в видеообращении председатель Европейского парламента Жозеп Боррелль. Лидеры стран Европейского Союза договорились относительно закрытия внешних границ на 30 дней из-за распространения коронавируса COVID-19. Европарламент утвердил решение об ограничении въезда на территории ЕС граждан третьих стран. "Европейский совет одобрил предложение Еврокомиссии о том, что в Евросоюз должен на 30 или более дней закрыть территории, чтобы предотвратить распространение вируса", — сказал Боррель. "Вирус распространяется, потому что люди передают его при путешествиях и личных контактах. Ограничение служит для уменьшения контактов. Запрещен въезд на европейскую территорию в случае, если это не является “основным” путешествием неевропейского гражданина. Также это служит для предотвращения распространения вируса и гарантией того, что когда этот гражданин возвращается в свою страну происхождения, он не передает его туда, откуда он родом", — добавил Боррель. The EU has decided to temporarily limit all non-essential travel to the EU to contain the spreading of #coronavirus. “This is a measure that protects everyone. We must prevent the virus from spreading further” @JosepBorrellF pic.twitter.com\/3hzvQ3fVmP — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 24, 2020 Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение. Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.