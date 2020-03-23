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23 марта 2020, понедельник, 22:22 50
Верховная Рада и партии 2020-03-23T22:22:24+02:00
Українські Новини
Депутаты "Слуги народа" перепутали в Давосе бизнесмена Роберта Смита с британским музыкантом

Депутаты "Слуги народа" перепутали в Давосе бизнесмена Роберта Смита с британским музыкантом

Ольга Фандорина
Пинчук, Виктор Пинчук, Давос, Роксолана Пидласа, Дмитрий Наталуха

Народные депутаты из "Слуги народа", которые в Давосе в январе посетили мероприятие, организованное фондом Виктора Пинчука, в отчетах об этой поездке написали, что встречались там с участником легендарной группы The Cure Робертом Смитом, но в мероприятии принимал участие другой Роберт Смит - бизнесмен из США. Об этом сообщает "Схемы: коррупция в деталях".

После посещения мероприятия олигарха в Швейцарии в январе 2020 года распоряжением главы Верховной Рады депутатам было установлено требование: в течение недели после возвращения написать "отчеты о поездке... проведенной работе и пользе для Украины" - указано в документе. Как обнаружили журналисты, представленные отчеты двух депутатов от "Слуги народа" Роксоланы Пидласой и Дмитрия Наталухи - почти одинаковы и оба депутата также сделали одну и ту же ошибку - написали, что встречались с Робертом Смитом, британским музыкантом, хотя скорее всего, встречались они с другим Робертом Смитом – бизнесменом. 

Как сообщали Українські Новини, по словам народного депутата Александра Дубинского, только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов.

Также практически все деньги на поездку в Давос Гончарук потратил на авиабилет и швейцарскую ЗОД.

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