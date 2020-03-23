Новий закон про СБУ варто прийняти якомога швидше, - експерти

Новий закон про СБУ варто ухвалити якнайшвидше, що дозволить дозволить краще протидіяти загрозам національній безпеці.

Таку думку висловили експерти, аналізуючи законопроєкт про СБУ, поданий до парламенту Президентом Володимиром Зеленським, пише "Укрінформ".

"Цей закон є певним чином еволюційним. Він принаймні не руйнує те, що є, а разом з КПК спроможний побудувати нову ефективну структуру. Це своєрідний "кодекс" служби – більш сучасний, ніж той, який був з 1992 року і вже повністю вихолощений змінами і доповненнями", – вважає адвокат "Столичної колегії адвокатів" Геннадій Дубов.

https://www.youtube.com/watch?v=viZPBKcKMn0" frameborder="0" allowfullscreen>

Політолог Андрій Вигиринский підкреслює, що новий закон про СБУ містить досить широкі межі повноважень, оскільки детально спрогнозувати ризики для нацбезпеки неможливо. "Ще 10-20 років тому про тих же кіберзагрози не можна було говорити як про щось реальне, а еволюція загроз відбувається постійно", - сказав Вигиринский.

Експерти пояснили, які основні вимоги суспільства до СБУ і те, як вони будуть реалізовані в новому законі.

Наприклад, раніше органи прокуратури могли залучати слідчих СБУ до своїх досудовим розслідуванням. А бізнес сприймав прихід на підприємство оперативника як тиск. "В законі це забирається і ставиться пряма заборона на залучення Служби безпеки", - підкреслив Дубів.

Експерти підкреслюють, що багато аспектів роботи спецслужби повинні залишатися непублічними, наприклад контррозвідка, розробка і прогнозування ризиків, робота оперативників під прикриттям.

"Якщо б відбору таких кадрів передувало відкрите інтерв'ювання, то представники громадянського суспільства, делеговані окремими посольствами, були б обізнані щодо всього оперативного складу спецслужби", - зазначив Вигиринський.

Як повідомлялося, в березні Зеленський вніс у парламент законопроєкт про реформу СБУ.