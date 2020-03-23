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23 марта 2020, понедельник, 15:53 1763
Экономика 2020-03-23T16:28:24+02:00
Українські Новини
ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015

ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015

Елена Литвин
ОПЗ, Одесский припортовый завод, Прибыль, Финансовые результаты
Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ
Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ

2019 год производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), по предварительным данным, закончил с чистой прибылью 3,092 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

По состоянию на конец 2019 года активы завода составили 4,867 млрд гривен, суммарная дебиторская задолженность - 98,32 млн гривен, долгосрочные обязательства - 435,91 млн гривен, текущие обязательства - 10,424 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укрнефтебурение" сделало лучшее ценовое предложение на конкурсе по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода.

Тем временем акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 года.

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