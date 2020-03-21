В Украине из-за карантина планируют запустить телеуроки для учеников

В условиях карантина из-за коронавируса и чрезвычайной ситуацией в Украине, Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов запуск общенационального образовательного проекта для школьников 5-11 классов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Во время встречи глава государства отметил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время", - сказано в нем.

Согласно сообщению, руководители телеканалов поддержали инициативу.

"По словам Президента Украины, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина", - говорится в сообщении.

Телеуроки запланировано транслировать на общенациональных украинских телеканалах, в эфире ряда региональных каналов и в сети Интернет.

Как сообщали Українськi Новини, во многих крупных городах Украины ужесточили карантинные меры. Так, Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника, а вслед за ним такое решение приняли и в Тернополе.