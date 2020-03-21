Девы окажутся в центре внимания, а у Рыб возможны недопонимания с близкими — гороскоп на субботу

Сегодня, в субботу, настроение многих знаков зодиака не испортит даже плохая погода. Подробнее о том, какие изменения ждут всех знаков зодиака в субботу, 21 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу, когда окружающие очень сильно будут поддаваться панике, Овны смогут трезво мыслить и убедить окружающих, что для этого нет оснований.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам понадобится дружеская поддержка. Звезды советуют не стесняться и смело обращаться к друзьям за помощью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецам следует заняться делами, которые они уже давно откладывают. Иначе есть риск возникновения неприятностей.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день перед тем, как подшутить над кем-то, Ракам следует позаботиться, чтобы их не вычислили. Иначе могут возникнуть негативные последствия.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды советуют Львам в спорных моментах прислушиваться к интуиции. В этот день она будет работать на все 100%.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы окажутся в центре внимания. Окружающие исполнят любую их просьбу. Но звезды советуют пользоваться этим только в крайнем случае.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что Весы могут смело просить окружающих о помощи. В этот день никто не сможет отказать представителям этого знака.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов будет благоприятный день для планирования будущего. Звезды советуют не терять этот шанс.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу к Стрельцам близкие будут часто обращаться за советом или помощью. Звезды советуют не отказывать, ведь близкие очень сильно будут в этом нуждаться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам звезды советуют посвятить день деловым вопросам. В субботу у представителей этого знака получится все сделать очень качественно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолеев не будет преград для исполнения давних целей. Звезды советуют не упускать этот шанс.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день у Раков возможны недопонимания с близкими. Звезды советуют тщательнее формулировать все, что хотите сказать, чтобы избежать этого.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье.

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