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21 марта 2020, суббота, 05:28 332 Инфографика
Lifestyle 2020-03-21T08:00:04+02:00
Українські Новини
Девы окажутся в центре внимания, а у Рыб возможны недопонимания с близкими — гороскоп на субботу

Девы окажутся в центре внимания, а у Рыб возможны недопонимания с близкими — гороскоп на субботу

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: geocaching.com
Гороскоп. Фото: geocaching.com

Сегодня, в субботу, настроение многих знаков зодиака не испортит даже плохая погода. Подробнее о том, какие изменения ждут всех знаков зодиака в субботу, 21 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу, когда окружающие очень сильно будут поддаваться панике, Овны смогут трезво мыслить и убедить окружающих, что для этого нет оснований.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам понадобится дружеская поддержка. Звезды советуют не стесняться и смело обращаться к друзьям за помощью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецам следует заняться делами, которые они уже давно откладывают. Иначе есть риск возникновения неприятностей.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день перед тем, как подшутить над кем-то, Ракам следует позаботиться, чтобы их не вычислили. Иначе могут возникнуть негативные последствия.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды советуют Львам в спорных моментах прислушиваться к интуиции. В этот день она будет работать на все 100%.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы окажутся в центре внимания. Окружающие исполнят любую их просьбу. Но звезды советуют пользоваться этим только в крайнем случае.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что Весы могут смело просить окружающих о помощи. В этот день никто не сможет отказать представителям этого знака.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов будет благоприятный день для планирования будущего. Звезды советуют не терять этот шанс.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу к Стрельцам близкие будут часто обращаться за советом или помощью. Звезды советуют не отказывать, ведь близкие очень сильно будут в этом нуждаться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам звезды советуют посвятить день деловым вопросам. В субботу у представителей этого знака получится все сделать очень качественно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолеев не будет преград для исполнения давних целей. Звезды советуют не упускать этот шанс. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день у Раков возможны недопонимания с близкими. Звезды советуют тщательнее формулировать все, что хотите сказать, чтобы избежать этого.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье.

Также пять идей, чем можно заняться на карнтине.

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